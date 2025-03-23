民進黨列傅4大罪狀 籲花蓮人堅持

民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨直搗花蓮，不少民眾舉著標語聲援罷免。（記者花孟璟攝）

2025/03/23 05:30

〔記者花孟璟、蘇永耀／綜合報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨天到花蓮舉辦，行政院長卓榮泰、政務委員陳金德，陸委會主委邱垂正及主計長陳淑姿都到場。民進黨秘書長林右昌羅列「傅崐萁四大惡行」，呼籲花蓮鄉親不要再讓危害台灣民主的傅崐萁把持，花蓮人在鋪天蓋地的打壓之下更需要堅持，一起守護民主、保衛台灣。

陳淑姿日前在立法院列席備詢時，遭國民黨立委傅崐萁誤稱是否已當祖母，引發外界批評傅不尊重女性。陳淑姿昨首度在花蓮政策宣講開頭就說，她單身、父母也不在世，因此全心全意在工作上，也沒有當祖母，而是以擔任主計長為榮。一番發言引起現場民眾鼓掌。

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遭傅誤稱是否已當祖母

陳淑姿：我單身 以任主計長為榮

談到總預算，陳淑姿說，今年總預算的刪減結果創歷年新高，且集中特定機關導致維運困難，雖然在野黨說刪減數額低於增加數額，但是被刪減項目根本不同，也就是可以買新車、卻被砍掉加油費用，根本無法動彈。

罷免團體「微光花蓮」上午就在活動現場擺攤，罷團發言人王先生說，截至前天，罷免傅崐萁二階段連署已超越六千份，昨天藉由「人民是頭家」宣講活動的人氣，至少進帳一千份沒問題。他表示，花蓮罷免二階段門檻是一萬九千份，但希望至少可收集到二萬六千份以上，盼花蓮全面動起來、一起罷免傅崐萁。

林右昌指出，傅崐萁對台灣民主的傷害可總結「四大惡行」：一是「毀憲」，強推國會擴權；二是「亂政」，透過刪除預算癱瘓中央政府施政，藉此讓民眾對中央政府不滿、煽動社會裂痕；三是「舔共」，花蓮有很多忠貞國民黨員，從前蔣經國要肅清匪共，現在國民黨卻附和中共統一主張，對抗台灣主流民意、造成台灣民主危機。

林右昌：傅吃銅吃鐵油洗洗 鄉親別再被騙

林右昌說，傅崐萁第四個惡行是「窮花蓮、富崐萁」，看看傅崐萁在花蓮蓋的豪宅、客廳的禮盒山，「戰」系列公司是誰背後主導？還有炒股判刑、性騷擾、假離婚，堪稱「吃銅吃鐵油洗洗」，花蓮鄉親別再被騙。

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