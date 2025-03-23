北市「文山退葆」二階連署 新黨叫囂遭反嗆

新黨副秘書長游智彬一行人22日下午駕宣傳車到「文山退葆」二階連署活動對面，民眾比倒讚，齊聲呼喊「罷免賴士葆」反制。（記者林承鴻攝）

2025/03/23 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」，昨在台北市古亭南昌公園舉行二階連署活動，邀請人權工作者李明哲、網紅呱吉、閩南狼到場宣講。下午新黨副秘書長游智彬一行人駕宣傳車到對街要「慰問」閩南狼，遭民眾比倒讚嗆聲「滾回中國」，民眾也齊聲呼喊「罷免賴士葆」反制。

呱吉︰賴士葆問政不認真

網紅呱吉表示，賴士葆在文山區的選情穩定，導致他不認真問政，二○二○年的選舉公報更只寫了七十五個字，內容簡短且品質低劣。他分析本屆立院國民黨團選擇傅崐萁而非賴士葆擔任總召，代表國民黨放棄過去強調專業治理的形象，轉向以扯後腿、影響政府為目標。呱吉說，不能再讓藍白過半，再這樣下去國家會完蛋。

請繼續往下閱讀...

昨下午新黨副秘書長游智彬宣傳車現身和平西路一段五十四號前停留數分鐘，不斷說青鳥比警察、記者還少，但現場民眾人數明顯較警察、媒體多。隨後罷團與支持罷免民眾齊聲大喊「罷免賴士葆」反制，也有民眾批游「有夠low」。

據了解，游智彬等人並未申請路權。「文山退葆」發言人高麗菜表示，團隊有依照規定申請集會遊行，批評游智彬目無法紀，隨便叫囂製造噪音，找來賓麻煩，並指游干涉民眾行使罷免權的行為，已經違反選罷法。

中國軍演 賴全歸咎總統

曾遭中國當局關押五年的李明哲指出，賴士葆有一個很壞的習慣「對加害者無限的寬容，對被害者無限的嚴苛」。他提到中國每次軍演，賴士葆受訪時，都將原因歸咎於總統賴清德的言行，彷彿對岸的軍事演習是對的，而我們說台灣是獨立主權的國家是錯的。面對中國對台灣的侵略，李明哲說，國民黨不僅沒有批評中國政府，反而希望刪掉台灣防禦的預算，有這種立法委員，根本不需要敵國了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法