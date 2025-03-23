李彥秀遭爆違建爭議 北市府︰列管暫免拆除

2025/03/23 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委李彥秀日前爆出利用違建做服務宣傳爭議，台北市建築管理工程處表示，此為既存違建，而防火巷違建未影響污水管線埋設，依法拍照列管，暫免拆除。但台北市議員何孟樺昨指出，《台北市違章建築處理規則》第廿六條明定，「阻礙或占用建築物防火間隔之既存違建」要列入專案處理，為何市府要把李彥秀家族的違建「惜命命」？建管處回應，目前防火間隔違建尚未列入優先查處標的。

議員痛批 依規要列入專案處理

何孟樺昨於臉書表示，《台北市違章建築處理規則》第廿六條明定，「阻礙或占用建築物防火間隔之既存違建」要列入專案處理，廿五條更明訂，列入專案處理違建，要由都發局訂計畫優先執行查報拆除，不只不該緩拆，還應該優先執行查報拆除，市長蔣萬安應說清楚，為何市府可以用找不到的規定，排除找得到的自治規則，把李彥秀家族的違建「惜命命」？李彥秀更應該交代，為何自家人當起造人的李家大樓，一九九二年才蓋好，一九九四年就有違建？明明是家族違建，卻要推說年代久遠，產權屬於媽媽？

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建管處︰防火間隔未列優先查處

建管處回應，防火間隔留設是為確保建築物間適當間隔，並非做為公眾通行或消防通道用；台北市對於既存違建影響公共安全程度訂有拆除優先順序，如出入人員眾多違建、有結構安全疑慮違建，屋頂隔出三個單元，或頂樓搭蓋二層以上違建，經查獲將優先查報拆除；目前防火間隔違建尚未列入優先查處標的。

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