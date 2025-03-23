就博會拉抬5藍委 蔣萬安挨批假公濟私

就業服務處與台北市青年局聯合主辦「青年職涯X就業博覽會」，現場吸引許多年輕人前來找工作。（記者田裕華攝）

2025/03/23 05:30

將市政建設全歸功藍委 議員不滿以市府活動反制罷免

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免如火如荼，市長蔣萬安日前稱一定會和國民黨籍立委「站在一起」，昨日透過市政府舉辦的就業博覽會場合，與五位藍委王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀及賴士葆同台合體，現場不僅未見任何一位台北市議員，蔣還將市政建設全數歸功藍委，經記者查證，市府並未發函邀請市議員參加，民進黨和民眾黨籍市議員都認為透過市府資源為反罷免拉抬有所不妥，民進黨籍議員簡舒培更批評蔣萬安「假公濟私」。對此蔣萬安回應，就博會是開放活動，歡迎所有不分黨派、中央或地方民代都歡迎前來。

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蔣︰開放活動 不分黨派歡迎參加

簡舒培表示，蔣萬安透過市府活動辦藍委大合體，非常不適合，等於是利用市政資源假公濟私，為國民黨做發言，蔣萬安忘記這是台北市的活動了嗎？況且，這類就業博覽會活動，向來都不會邀請民代到場，活動既然找來立委，為何不找綠委，只獨厚藍委？這樣公私不分的態度讓人厭惡，蔣萬安自恃有高人氣，當心被人民的怒火反撲「公親變事主」。

簡舒培︰蔣當心被人民怒火反撲

民進黨議員黃瀞瑩說，接下來四月就要開議，蔣萬安包含比特犬處理等市政表現不及格，還透過市府資源碰觸政治性議題，實在不妥。

未發函邀請市議員 也未找綠委

就業服務處與青年局聯合主辦「青年職涯X就業博覽會」，昨於圓山花博爭豔館舉行，規模號稱全國公辦最大場，集結二五○家企業徵才，提供破萬個工作機會。就服處「履歷智慧健檢」針對履歷提供最佳化建議；青年局辦理「職涯一對一諮詢」，針對個人評估職場能力；活動規劃四場職涯講座，吸引大批民眾參觀。

昨天活動現場不僅未見任何一位台北市議員，蔣萬安在受訪時還將市政建設歸功藍委幫忙，他說五位立委在立院協助市府跟中央爭取預算、各項政策的推動，與中央部會的協調，訂定相關的法令，市民都有目共睹；他細數，王鴻薇協助台北市都更容積獎勵的放寬修訂，徐巧芯非常關心年輕朋友的議題，羅智強全力推動金華、黎元社宅、五所校舍改建、成功市場改建；賴士葆爭取到捷運南環段追加預算，李彥秀則協助市府擬定內湖交通短中長期計畫，關心南港LaLaport開幕後可能的交通、光害、噪音等影響，積極開協調會。

藍議員︰市政需中央、地方合作

面對蔣萬安只提立委市政貢獻，國民黨籍市議員則以中央地方本應合作做為回應。議員李明賢僅表示，市政建設一定需要中央、地方通盤合作，他也和李彥秀共同開過許多地方協調會；議員王欣儀則說，市府活動不見得都會邀請議員，市政推動有許多部分需要向中央溝通協調，彼此需要合作。

台北市長蔣萬安昨透過市府舉辦的就業博覽會，與五位藍委王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀及賴士葆同台合體。（記者田裕華攝）

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