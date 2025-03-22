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    《花蓮》花縣府台北聯絡處 挨批像「傅家神壇」

    花蓮縣政府台北聯絡處內有三處神桌，上面掛神明畫像，被批有如神壇。（縣議員胡仁順提供）

    花蓮縣政府台北聯絡處內有三處神桌，上面掛神明畫像，被批有如神壇。（縣議員胡仁順提供）

    2025/03/22 05:30

    議員︰年花280萬公帑還沒招牌 縣府︰前縣長謝深山即設置 租金符合行情

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府在北市鎮江街租的縣府台北聯絡處，被議員踢爆年租金花公帑二八○萬，卻連對外招牌都沒有，內部擺了多尊神像神桌，搞得像拜拜的神壇，還有送給「傅總召」的花籃。民進黨議員胡仁順說，縣府台北聯絡處在傅崐萁、徐榛蔚主政時期，貌似「地址不同」，但根本在同一棟大樓內，傅崐萁時期租的辦公室甚至有三年曾與「榮亮公司」共用。

    內擺神像神桌、「傅總召」的花籃

    民進黨花蓮縣議員胡仁順說，花蓮縣府在台北設置連絡處由來已久，每年平均編列縣預算二八○萬元租辦公室、設置三名人員還包括水電開銷等，但是多數花蓮人去都沒去過，來到台北市鎮江街的地址，只見招牌上只有「花蓮Hualien House」，招牌完全看不出是公家單位。

    傅縣長時期辦公室與榮亮公司共用

    胡仁順說，縣府設置台北聯絡處立意良好，但他走進去看簡直目瞪口呆，牆上有多幅神明畫像、類似大型的佛教唐卡，底下還有神桌、一對紅色神明燈，旁邊擺放香爐、拜拜的酒杯，搞得像神壇，擺放沙發桌椅的交誼廳內桌上許多花籃，還有送給「傅總召崐萁委員」字樣，根本就是和傅崐萁聯合辦公，懷疑有公器私用嫌疑。

    聯合辦公？ 議員質疑公器私用

    胡仁順也說，事實上縣府台北聯絡處從從二○一○年到二○一八年地址是在青島東路，但同一間辦公室，在二○○六年至二○一三年曾作為徐榛蔚擔任董事長的榮亮公司使用，等於有三年時間，縣府辦公室同時作為私人公司設址地點，何況榮亮公司還曾涉及理想大地土地開發案。

    對此花蓮縣府回應強調，包括高雄市、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及金門縣在台北都有辦公室，花蓮縣府台北辦公室是前縣長謝深山二○○三年設立，縣府也訂有設置及作業要點，租金符合市場行情，為了有利政策即時溝通，地點鄰近立法院，目的是強化與中央的聯繫協調、爭取資源。

    花蓮縣府台北聯絡處在徐榛蔚擔任縣長時位於鎮江街，傅崐萁時期則在青島東路，地址不同但是都在同一棟大樓內，還曾作為榮亮公司台北的辦公室。（縣議員胡仁順提供）

    花蓮縣府台北聯絡處在徐榛蔚擔任縣長時位於鎮江街，傅崐萁時期則在青島東路，地址不同但是都在同一棟大樓內，還曾作為榮亮公司台北的辦公室。（縣議員胡仁順提供）

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