蔣萬安加嚴罷團須集遊申請 警改口不強制

2025/03/22 05:30

蔣挨批刁難罷團 稱依中央指示 議員︰不如由政院指派市長

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕大罷免連署進行中，台北市警察局遭爆要求罷免活動都要申請集會遊行，市長蔣萬安挨批出手加嚴妨礙罷團，不過內政部長劉世芳廿日表示，擺攤與集會遊行是不同概念，沒有要求罷團要依據《集會遊行法》申請；行政院長卓榮泰昨也提出反駁。但蔣萬安昨受訪時仍表示，警察局是依照行政院以及內政部的指示，確保近期各項罷免活動的安全，尊重警察局的專業。市警察局昨則改口，並非強制要求一定要申請集會遊行。民進黨議員簡舒培痛批蔣，既然上任兩年還不知道如何保護市民，要不要乾脆自己請辭，讓行政院直接派台北市長就好？

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警局︰純擺攤不算集會遊行

北市警局廿日表示，考量近期罷免連署活動增多，且偶有滋擾情事發生，於是請各分局主動聯繫罷免連署活動成員，依《集會遊行法》輔導申請集會遊行。不過警局昨又說，純擺攤不算是集會遊行，警方仍依連署行為的態樣，適度協助罷免團體。因連署可能有聚眾或宣講行為，目前仍請各分局協助集會申請，並派遣警力維持秩序，但並非強制要求一定要申請集會遊行。

市府發言人︰尊重警局專業

簡舒培表示，看起來蔣萬安完全不知道如何合理地「保護人民安全」，只好學他祖父那一套，極力限縮、刁難罷團合法行使公民權。她批評，既然蔣萬安上任兩年還不知道如何保護市民，只會不斷跳針複述各種推卸責任的話，要不要乾脆自己請辭，讓行政院直接派台北市長就好？

市府發言人李政軒表示，在維安執行面上，市府一向尊重警局專業，反而是簡議員似乎忘記了，去年五月卅一日議會公堂之上，她所背誦著的警察人員人事條例「指派局長是內政部職權」、「警監是內政部遴選」。

綠營︰護航藍委做政治操作

民進黨議員張文潔表示，蔣萬安甩鍋行為也不是第一天，蔣身為市長本來就應該要行政中立，對人民要一視同仁，而非這樣處處刁難罷團，講白了這就是在護航藍委做政治操作。民進黨議員許淑華說，蔣萬安一連串動作，包含之前查罷免店家水表等，都看得出是在技術性護航藍委，但這樣的干擾只會強化罷免動力，如民眾真的因這樣的干擾心生恐懼，未來蔣萬安也勢必受到民意反撲。

藍營︰中央須提規則遵循

國民黨議員張斯綱則認為，中央確實有必要提出規則讓地方遵循，就他了解，藍營青年申請罷免也是走集會遊行程序，中央應該要有統一辦法，而非讓各縣市自行處理。

李政軒回應，連內政部劉世芳部長都說「有沒有適用集會遊行法其實我們都尊重」、「警方都是保持中立，我也肯定我們的警察同仁非常的辛苦。」可見無論中央、市府都尊重市警局的專業裁量，也請議員明察。

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