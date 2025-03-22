新黨游智彬闖立院直播 羞辱女立委

新黨副秘書長游智彬（記者陳逸寬攝）

2025/03/22 05:30

綠委占主席台抗議 議事空轉

〔記者林欣漢、陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團推動反廢死、反戒嚴公投，原擬在昨天立法院院會逕付二讀，不過由於新黨副秘書長游智彬在議場二樓直播、還言語羞辱女立委，引起民進黨立委抗議並占領主席台，議事空轉。立法院長韓國瑜則說，游確有申請記者證。據了解，游智彬的記者證是登記「台灣威卜菸草減害網路媒體」，立院說，該記者證是公司申請，原則上都會批准。

吳思瑤︰替中國蒐證 記錄立委言行嗎

院會昨進行反廢死公投的大體討論，民進黨立委吳思瑤發言前提出權宜問題，指游智彬持記者證進入議場二樓媒體採訪區直播，欺負、干擾她助理，也對民進黨立委進行人身羞辱，要求韓國瑜釐清狀況。吳質疑，游智彬怎麼有資格到議場直播詆毀立委，「難道是在替中國蒐證、記錄立委言行嗎？」

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韓︰游有記者證 陳玉珍︰我助理

國民黨立委陳玉珍則稱游是她的助理，有什麼問題？吳思瑤不滿說，難道韓院長接受記者辱罵立委，卻不處理？民進黨立委要求韓國瑜對此事譴責，韓說：「沒有調查怎麼譴責，要調查完才能譴責」。

朝野立委此刻吵成一團，綠營高呼「大罷免、大成功」，藍營則喊「柯建銘，想篡位」，互不相讓，韓國瑜宣布上午會議休息。下午會議開始後，民進黨立委黃捷先播放游智彬上午在議場的直播內容，明顯有羞辱女性、辱罵綠委的言論；黃捷要求處理權宜問題，但韓國瑜表示，黃提的權宜問題與總質詢無關，民進黨團總召柯建銘則質疑韓，應優先處理權宜問題，並下令全體民進黨立委到主席台集合。

韓國瑜說，經查，游智彬有向立法院秘書處申請記者證，請秘書處詳查後，向民進黨團說明。但民進黨立委不滿韓國瑜宣告內容，大聲抗議，要求韓國瑜給公道，最後韓再次宣布休息。

黃捷說，這就是立法院的現況，一個隨便不知名的人物，拿著記者證、採訪證、助理證，卻可以來到現場，請所有公民站出來大罷免。

吳思瑤受訪表示，國民黨團日前不准立委在議場錄影，難道統派人士就能大剌剌地替中國蒐證每位立委的言行？黨團以書面提案要求調查，立法院秘書長周萬來竟回覆「這種沒內容的提案不受理」，再次傲慢地吃案。

民進黨立委林楚茵說，韓國瑜軟弱迴避，連立委被不明人士羞辱都解決不了；而陳玉珍囂張護航，難道是袒護紅色勢力滲透。

新黨副秘書長游智彬昨進立院直播、言語羞辱女立委，引起民進黨立委抗議，並占領主席台。（記者陳逸寬攝）

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