新竹宣講 朱：民進黨用罷免讓大家聽話

國民黨主席朱立倫（中）昨出席新竹縣說明會進行宣講。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大罷免二階連署開跑，藍軍開辦政策說明會反攻，國民黨主席朱立倫昨領軍出席新竹縣的說明會表示，民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」，用罷免讓大家聽話，才能一黨獨大、專制專政；他並提及賴清德總統上週宣布賴十七條，把中國大陸定義為境外的敵對勢力，變成準戒嚴狀態、戰爭關係，「就是要行個人獨裁、推動台獨的目的。」

朱立倫致詞時首先提及，台灣的民主到底發生了什麼事？不是去年才選完立委，為什麼今年要搞大罷免？原因就是民進黨沒有選贏，要重選一次。台下有民眾附和說「要翻桌啦！」朱續問：「天下有這種事嗎？」

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朱表示，民進黨說國民黨立委通過財政收支劃分法、把錢分給地方，所以要罷免。立委林思銘、徐欣瑩把屬於竹縣的錢還給新竹，一年多出一八五億，民進黨的委員為此反對，要把錢留在中央，不可以給地方；若按此邏輯，以後選出的民意代表通通把錢留在中央、不用為地方爭取建設。他說，替新竹拿回錢好好地建設竹縣、造福鄉親，卻要被罷免？沒有道理吧！

朱接著說，被綠營蓋上另一個大罪狀，是藍白立委大砍預算要罷免；倘若如此，預算怎增加一千三百多億？各部會預算都增加，總預算近三兆是有史以來最高。

他指稱，立委主要砍的預算是補助給特定的友好綠媒，以及被浪費的特別費或業務費，重要的預算全部支持，「國防預算更當然支持」。國民黨對於重大建設、健保、社會福利等每一項都支持，否則總預算怎麼會三兆？給三兆卻喊「沒辦法執政，所以要罷免立委」，這完全是顛倒是非，就是為翻盤找理由。

朱立倫聲稱，民進黨會動用所有手段，用司法對付國民黨公職人員和從政同志，用罷免手段讓大家聽話，才能達到一黨獨大、專制專政。

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