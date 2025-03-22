政治受難者協會批國民黨 拿歷史悲劇當作政治籌碼

國民黨推動反廢死、反戒嚴公投，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會昨發表聲明批判。（記者陳逸寬攝）

2025/03/22 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣布推動「反戒嚴」公投，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會昨發表聲明，譴責國民黨此舉無非是為了轉移民眾對藍白聯手毀憲亂政的焦點，以「反戒嚴」之名、行政治操作之實，無異是踐踏白色恐怖政治受難者的傷痛，將歷史悲劇當作政治籌碼，牟取自身利益。

藍白毀憲亂政 推公投轉移焦點

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會表示，白色恐怖期間，從一九五○年代到一九九○年代初期，凡是被指涉為左翼、台獨、民主運動人士，乃至毫無特定政治立場的平民，皆可能遭到無差別逮捕、拘禁、關押、判刑，甚至處決；最能體會戒嚴與國家暴力的殘酷性，莫過於台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會的受難者與家屬。

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聲明提到，一九八三年十一月由政治受難者發起的「台灣政治受難者聯誼總會」，在一九八七年七月十五日戒嚴解除前，為了躲避國民黨特務的監控與騷擾，透過「慶生會」等方式組織支援黨外運動的團體與個人，並影響政治受難者參與解嚴前後的民主改革與社會運動，例如「新國家運動」。這樣的歷史記憶，才是今日享有自由民主的台灣人民應當銘記的戒嚴時代真相。

聲明說，做為白色恐怖元凶政權，中國國民黨至今不僅未曾深刻反省，反而濫用民主的方式來侵蝕台灣民主體制，更妄圖以「反戒嚴」的政治話術掩飾自身歷史罪行，試圖再次轉化為其政治資本，呼籲中國國民黨立即停止濫用公投機制來破壞台灣民主。

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