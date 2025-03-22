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    國民黨推反廢死、反戒嚴公投》李進勇︰邏輯矛盾的公投 通過也無效

    行政院長卓榮泰昨在立院表示，死刑的執行在台灣是合憲的，台灣也不是戒嚴社會，「這兩件事情不存在」。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰昨在立院表示，死刑的執行在台灣是合憲的，台灣也不是戒嚴社會，「這兩件事情不存在」。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者李文馨、林欣漢、陳政宇／台北報導〕國民黨擬推出反廢死、反戒嚴公投，中選會主委李進勇昨在立法院受訪表示，政府沒有的政策，若提起公投要求政府不要做，或是本來就有的政策卻要求要做，這樣的邏輯自相矛盾；他也強調，若相關公投有結果，也無法發生效力。

    國民黨提出兩項公投提案，反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」至於反戒嚴公投主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」

    卓揆︰廢死和戒嚴 目前在台灣不存在

    國民黨團原擬將兩項公投案在院會逕付二讀，不過，新黨副秘書長游智彬昨進入議場二樓直播，民進黨立委抗議其人身攻擊、羞辱女性，並質疑立法院長韓國瑜護航，占領主席台抗議、議事癱瘓，兩公投案預計下週再戰。

    行政院長卓榮泰在立院受訪表示，死刑的執行在台灣是合憲的，且前不久已有實際例子，台灣更無戒嚴的存在，能夠在此討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴社會；因此，這兩件事情不存在，難道提案的政黨認為台灣現在是戒嚴、難道已找到「那兩隻不存在的黑貓」？請他們適可而止。

    李進勇受訪也說，公投法規定，立法院認為重大政策的創制複決，有提出公投必要，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後，就可交付給中選會辦理公投。

    李指出，「重大政策的創制」是指現在政府沒有的政策，透過公民投票程序，希望政府能夠制定施行，是從無到有的過程；「重大政策複決」則是反過來，現在政府已經實施的重大政策，透過公民投票結果，要求政府應該予以廢止。

    李進勇表示，如果政府現在沒有的政策，提起公投要求政府不要做，或本來就有的政策卻要求要做，「這樣的邏輯似乎有自相矛盾的狀況」。他也說，如果這樣的公投有結果，也無法按照公投法規定發生效力，這個部分可能需要再斟酌。

    李進勇指出，中選會是獨立的合議制機關，當理由書跟主文送到中選會時，一定會召開委員會議審議，同時依法做成裁決。

    廢爭議修法公投提案 中選會召開委員會議

    另，民團「人民作主志工團」二月陸續向中選會提出四件公投提案，訴求廢止憲法訴訟法、公職選罷法等爭議修法。中選會昨召開委員會議，審議領銜人趙偉程就「憲法訴訟法」提出要求廢止憲法法庭法官人數限制公投提案，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

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