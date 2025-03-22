《新竹》高虹安陣營塞反罷文宣 議員：別被騙第二次

高虹安支持者發反罷免傳單塞進新竹市民的家戶信箱，民進黨市議員劉崇顯酸高虹安急著用前朝政績護航， 更顯高毫無建樹。（擷取自網路貼文）

2025/03/22 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）第二階段罷免連署已進入第二週，高虹安為反制罷免，支持者也推出反罷免文宣，並塞進社區家戶信箱，挨批是擾民及塞垃圾。民進黨市議員曾資程與劉崇顯也以「高虹安不讓你知道的事」圖表，列舉高虹安任內重大市政疏失與政見跳票事件，號召市民連署，籲市民被騙一次，不要再被騙第二次了。

曾資程說，最近許多鄉親收到怪怪的傳單，為提供正確資訊，因此做了高虹安不讓你知道的對照圖表，細數高虹安任內各種荒誕與荒廢市政事件。更提醒市民趕緊連署罷免，不要再被高虹安騙第二次。

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市議員劉崇顯則酸高虹安的反罷免文宣是急著用前朝政績護航，只是凸顯高虹安毫無建樹，尤其文宣寫著「罷免團體不讓你知道高虹安做了這些事」，應改成「高虹安不讓你知道前朝與中央政府為新竹做了這些」，因為多數是前朝設計及爭取的建設。他號召市民來簽罷免連署，並預告廿三日要在棒球場前辦快閃連署。

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