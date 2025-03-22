桃園罷免涂權吉 今、明9場快閃連署

罷免魯明哲團隊日前在內壢成功公園擺攤連署。 （「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

2025/03/22 05:30

收件數突破萬份 小蜜蜂機車隊將與貨車聯手出擊宣傳

〔記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕桃園市公民團體「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委，第二階段熱烈進行，除固定連署站點，週末假日還派志工到各地機動收件；罷免第二選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick昨說，今、明天九場快閃連署行動，橫跨楊梅、大園、觀音、中壢等區，另有小蜜蜂機車隊與貨車宣傳隊聯手出擊，在新屋、楊梅富岡宣傳罷免行動。

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Rick表示，截至十九日連署收件數突破萬份，但仍不能鬆懈，前兩週遇大雨、寒流，現在天氣放晴，期待衝出更好連署成績，每週末維持八場小蜜蜂規模，呼籲更多人響應，連署站也放上鳳梨，盼連署書「旺旺來」，儘早達到二階目標。

罷免魯明哲 中壢安排8地機動收件

罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora說，有中配鼓吹中國武統我國，國民黨立委王鴻薇聲稱中配有言論自由，令人質疑他們有把台灣放在心上嗎？邀請大家透過罷免連署，表達拒絕中共滲透，今、明天在中壢區安排八地機動收件，即起取消星河親子公園的快閃連署點，改至環東黃昏市場每週四下午三點半至晚上六點收件，龍岡圓環郵局的快閃連署明天暫停一次。

罷免呂玉玲現危機 離目標有所差距

罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工張先生表示，連署書收件數離四．五萬份的目標還有所差距，今、明天在平鎮、龍潭開設九場七地機動收件，盼激起危機意識，催出更多連署書。

罷免邱若華 查水表耳語致連署下降

罷免第六選區立委邱若華「桃六刪邱」團隊發言人傑米說，大溪區、八德區，甚至龍潭區，近日散佈著填寫連署書會被查水表的耳語，導致民眾連署意願下降，懷疑這是組織性的行為，也聽聞有里長收送連署書後，沒交給公民團體，私下處理掉，呼籲民眾將連署書直接交給各區罷團或民進黨市議員服務處、市黨部，今、明天在八德大湳公園、大溪三角公園設攤徵求連署，另請小貨車流動宣傳。

罷免萬美玲 將在南門市場設攤收件

至於罷免第四選區立委萬美玲「萬罷了沒啦」，會在桃園區南門市場設攤接受民眾連署、收件。

罷免涂權吉小蜜蜂機車隊與貨車宣傳隊將聯手出擊。 （「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

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