府公布總預算、財劃法修法 卓：憲政機關有一致性 會做分工

立法院昨原定進行施政總質詢，卓榮泰會前表示，就中央政府總預算案而言，除了立法院之外，其他憲政機關都受到很大的影響。（記者陳逸寬攝）

2025/03/22 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府昨天發布總統令，公布今年度中央政府總預算及「財政收支劃分法修正案」。行政院長卓榮泰昨在立法院受訪表示，所有憲政機關基於本身所受影響，在憲政精神及要求下有其一致性，會做必要分工，將與公法學者進一步研究，以保障憲政機關功能和人民權利。

將與學者研究 保障人民權利

立法院昨原定進行施政總質詢，卓榮泰會前表示，就中央政府總預算案而言，除了立法院之外，其他憲政機關都受到很大的影響；而所有憲政機關基於本身受到總預算案和財劃法修法的影響，會在憲政精神及要求下有其一致性，也會做必要分工，接下來會與公法學者做更進一步研究。

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卓揆強調，保障憲政機關的功能、人民權利，同時讓人民再次審慎看看法案內容的實質精神，是未來要做的重要工作。

民進黨團幹事長吳思瑤說，從沒遇過這種預算執行的困境，財劃法更是一個天大災難，不僅分配不正義，造成窮者越窮、富者恆富，也剝奪中央財政權限；行政院和民進黨團後續也會研議合憲合規的救濟手段，在釋憲準備上是超前部署。

吳思瑤批評，藍白立委這會期質詢各部會時，口徑一致要求「不要再提總預算受影響」、「別扯財劃法」，甚至自顧自大開口討資源，爭取他們想要的建設資源，要政府這個也做、那個也做，有這種道理嗎？藍白惡修財劃法、惡砍總預算，讓建設受阻、全民受害，肇事逃逸還持續霸凌受害的一方。

民進黨團總召柯建銘則說，總預算被砍成這樣，要怎麼增加人民福祉？國民黨在講什麼鬼話？根本是頭殼壞去，民進黨團將於下週針對總預算、財劃法聲請暫時處分及釋憲。

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