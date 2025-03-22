總統府公布七位大法官被提名人》國民黨團：會多方檢視 嚴謹審查

副總統蕭美琴21日主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、司法院長被提名人蔡秋明、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安、司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人鄭純惠、陳慈陽、總統府副祕書長張惇涵出席記者會。 （記者羅沛德攝）

2025/03/22 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕總統府昨天公布七位大法官被提名人，國民黨團表示，會以負責任的態度多方檢視，嚴謹審查，認真行使憲法賦予之同意權的責任與義務。為全體二千三百萬台灣人、為中華民國的憲法法庭及司法體系好好把關，找出中立、客觀、最適任大法官的人選，俾利憲法法庭早日回歸正軌。

檢察官出身的國民黨立委吳宗憲表示，他跟司法院長被提名人蔡秋明滿熟的，兩人一起出國訪問過，也很清楚蔡的政治傾向，但每個人的政治傾向都予以尊重，這不是他審查蔡適不適任大法官的原因。

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吳宗憲說，他對大法官的審查標準非常簡單，一個是法學素養是否足夠，第二是知不知道大法官在做什麼。而不是像憲判第八號解釋那樣侵害到立法院的立法權、法官的獨立審判權，只要懂得大法官是在解釋憲法，而不是創設法律，對公共議題的想法例如是否廢死、政黨傾向，都不是他所考量的。

吳宗憲也提醒說，不要像先前被否決的大法官前被提名人姚立明一樣，連大一新生的法律都不懂，而大法官是解釋憲法，不是配合政客，創設法律，侵害法官的獨立審判權。

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