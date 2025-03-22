指五權憲法機關失衡 蔡秋明：發揮中道力量克服挑戰

司法院長被提名人蔡秋明。（記者羅沛德攝）

2025/03/22 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕司法院長被提名人蔡秋明昨在總統府舉辦的介紹記者會中，表達希望能解決法官的工作壓力、提升裁判品質。他並說，面對五權憲法機關的失衡狀態，涉及憲法層次，適合憲法法庭協助處理，會與所有大法官竭盡心力，發揮中道力量克服挑戰。

蔡秋明指出，對於自己獲得賴清德總統提名為司法院長，至今仍覺得有點不可思議，他相信許多人、尤其是法官，也很訝異總統提名一位檢察官擔任司法院長。他感謝總統的器重與信任，交付這個神聖且重要的職務。

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他表示，他知道社會對法院多所批評，特別針對審判品質，他認為核心問題是法官及檢察官的壓力非常大。他說，有個想法還未與外界討論過，過去曾與德國司法界交流，發現德國法官與檢察官的交流頻繁，法官都有檢察官經歷，而在台灣，法官比較靜態，檢察官比較動態，未來如果有機會讓兩工作有一段時間互相交換接觸，增加視野與經歷，或許可藉此解決法官的工作壓力，並提升裁判品質。

蔡秋明指出，台灣現在面對相當嚴重的憲政危機，五權憲法機關有些失衡。蔡秋明並表示，中央機關之間有法律面及政治面的挑戰，這些挑戰、這些問題有相當部分是涉及憲法層次，適合由司法院的憲法法庭來協助處理、設法解決。未來獲國會支持，相信為國家未來、為更美好明天，所有大法官被提名人都會竭盡心力、發揮中道力量，和所有民眾一起努力，克服這些困難及挑戰。

媒體提問是否擔心在立法院審議時，廢死議題再度成為焦點，以及關於「憲法訴訟法」聲請釋憲案處理，審薦小組召集人蕭美琴表示暫不評論爭議或審理中個案，被提名人未來會有許多機會向社會說明。

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