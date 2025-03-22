總統府公布七位大法官被提名人 賴盼提升國安案件專業能量

七位大法官被提名人學經歷

2025/03/22 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府昨公布七位司法院大法官提名名單，院長被提名人為台灣高等法院檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥。副總統蕭美琴說明賴清德總統提名的三項考量：守護自由民主的憲政制度、提升國安案件專業能量、持續推動司法改革。

總統府於去年八月提名七位大法官人選，全數遭立法院封殺。上月重啟提名作業，昨天公布名單，隨後將總統提名咨文送至立法院，咨請行使同意權。

請繼續往下閱讀...

大法官提名審薦小組召集人蕭美琴表示，賴總統在徵詢各界意見並審慎思考後，提名蔡秋明為大法官並為司法院院長、蘇素娥為大法官並為司法院副院長，提名政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽為大法官。

正副院長被提名人 有豐富的檢審經驗

蕭美琴指出，蔡、蘇兩人分別具有豐富的檢察、審判經驗，都曾參與拉法葉艦軍購弊案偵審工作，一位是當年的檢察官、一位是當年的承審法官，對於我國追討巨額不法所得有重大貢獻，相信這堅強的組合未來能帶領司法院，切合司法體系運作的實際需求，持續推動革新措施。

她說，蔡秋明擅長國際司法交流，能帶領司法機關接軌國際，建立人民信賴的司法。蘇素娥歷練多年司法行政工作，將襄助院長持續推動人民信賴的司法。而七位被提名人包括二位法官、二位檢察官、三位學者，整體背景、專長多元，實務與學術搭配，是相當優秀的陣容。

蕭美琴也說明賴總統這次提名的三項考量，第一，守護自由民主的憲政制度，捍衛人權以及保障人民權益救濟；第二，提升國安案件專業能量，確保國家安全及廉能政治；第三，持續推動司法改革，提升審判品質與效率，同時進行司法工作環境減壓。

蕭美琴說，歷年來憲法法庭審理案件絕大多數都是民眾聲請審理，可說是民眾權利保障，最重要也是最後關卡，希望立法院朝野基於憲政職責，以及從民眾關心的多元議題角度行使專業審查與同意權，不分黨派共同支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法