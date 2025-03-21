「剷除黑芯」罷團︰影響居民使用權

2025/03/21 05:30

〔記者何玉華、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委徐巧芯被罷免危機升高，派出助理申借了三至六月區民活動中心的三百八十個時段，罷免團體「剷除黑芯」指出，區民活動中心本就不在申請活動的範圍，受影響不大，但會影響居民使用的權利，希望徐巧芯不要為了圍堵罷團活動而造成里民的不便。

徐巧芯則說，還有很多時段是空的，反諷罷免團體可能是不太去運用租借網站，所以造成誤會。

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徐巧芯︰很多時段空的 罷團不太用網站

徐巧芯受訪反問，連署可以在區民活動中心蒐集嗎？擺設連署攤是違規且影響行政中立的，既然不能，怎麼會干擾到連署呢？目前也沒有看到任何一個罷團在區民活動中心連署，她也沒有把所有區民活動中心借滿，還有很多空的時段，罷團可能是不太運用租借的網站，所以造成誤會。

徐巧芯表示，區民活動中心是一個中立的單位，她的活動從來不提罷免，避免違反行政中立；她是要辦客廳會和里民交流，例如下午茶的政策宣講活動就在區民活動中心，也是她付費借來的。

相較徐巧芯借了區民活動中心三百八十個時段，罷團借用公園遭到市府刁難，警方也要求未來罷免活動「都要申請集會遊行」，不再以臨時路權受理「快閃行動」；民進黨台北市議員何孟樺昨怒批蔣萬安「依芯行政」，「整個台北市政府已經變成徐巧芯的後花園」；議員洪建益也呼籲市府千萬不要意圖動用北市警局的公權力刻意處理、干擾刁難罷免公民團體。

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