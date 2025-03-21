干擾罷團 徐巧芯借光12活動中心

徐巧芯爭議事件

2025/03/21 05:30

3至6月借了380個時段 議員批市府護航 若涉及政治活動 應取消借用

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕深陷罷免危機的國民黨立委徐巧芯，被控派助理把選區（松山區、信義區）內三至六月的區民活動中心出借時段借滿，技術性干擾罷免團體，徐巧芯昨澄清說是要辦客廳會，民進黨台北市議員顏若芳表示，四個月借用十二間場地、共三百八十個時段，「沒市府護航，鬼才信你」。北市府民政局表示，胡姓助理依規定申請多次登記租用場地，並有繳付租金，除非自行終止租用，否則仍可使用。

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松山區借5間 信義區借7間

顏若芳表示，徐巧芯申借的時段多到令人瞠目結舌；在松山區借用中正、復盛、慈祐、敦化、中崙市場五間活動中心，總計十五個時段；在信義區借用大仁、黎平、四育、三張、西村、黎中、惠安七間活動中心，共三百六十五個時段，合計三百八十個時段。

顏若芳︰場地時段重疊 明顯佔用

顏若芳說，徐巧芯辯稱要辦客廳會，還說有很多空檔可以借，是睜眼說瞎話；她以三張區民活動中心的A教室為例，五月檔期爆滿，徐巧芯借用了其中廿一天的時段；再以五月三日夜間時段為例，徐巧芯同時借用松山區中正、慈祐、敦化、富盛，以及信義區大仁、三張區民活動中心的場地，大量場地時段重疊，「徐巧芯是會影分身術嗎？」明顯就是蓄意佔用，刻意阻擋罷團，還讓民眾和團體要辦活動無處可借；為了保住自己的權位，連人民都不放在眼裡。

顏若芳說，市府面對同一借用人不合理的租用量還在裝傻，蔣萬安根本是自甘墮落成男版徐巧芯，公然用行政資源護航國民黨；二○二三年十月，侯友宜、賴士葆在文山區興業區民活動中心辦造勢活動引發爭議，民政局就明確指示區民活動中心不得出借用於選舉造勢，徐巧芯同意區民活動中心要行政中立，就不要雙標。民政局應儘速修正區民活動中心相關管理規定，避免徐巧芯之流刻意佔用，也要稽查「客廳會」的辦理情形，若發送反罷免文宣、涉及政治活動或與申請活動未符，應取消所有借用場次。

民政局︰依規定付租金可租用

民政局表示，依「台北市區民活動中心設置管理要點」，依規定提出申請者，經區公所核定，並依區民活動中心收費基準表繳納場地使用費後，均可使用該場地。胡姓助理多次提出登記租用場地，均依法辦理，並有繳付租金，除非自行申請終止租用，否則仍可依規定使用。

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