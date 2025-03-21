代收連署書 民進黨宜縣設12處民主站

2025/03/21 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部聯合縣議會黨團，宣布縣黨部與十一位黨籍議員服務處，全面轉型為「民主連署站」，宜蘭雖未有藍委罷免案，但會協助外地民眾代收連署書；對於黨籍立委陳俊宇被藍營提出罷免，縣黨部表示會審慎應對。

縣黨部與11黨籍議員服務處

外縣市罷免藍委聲浪四起，宜縣雖無國民黨立委；但縣黨部和議會黨團表示，黨部與黨籍縣議員服務處轉型為「民主連署站」，協助提供遊客及戶籍地為外縣市但在宜蘭生活、工作、就學民眾進行連署，並幫忙後勤及行政支援，讓連署行動順利進行。

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為戶籍在外縣市的民眾服務

黨團總召陳文昌說，宜縣將協助全台公民團體一起並肩作戰，週六行政院長卓榮泰等人將赴花蓮宣講「人民是頭家」，號召宜蘭鄉親一起前往參加，宜蘭車站下午一點○九分、羅東車站一點十五分發車，抵達花蓮車站後，會有專車接駁至自由廣場會場。

陳文昌說，四月份起，縣黨部、縣議會黨團也將前往宜蘭人旅外較多縣市，包括花蓮縣、新北市等地，結合當地宜蘭同鄉會，設置罷藍委連署專區。

至於藍營發起罷免宜蘭民進黨立委陳俊宇，黨部主委邱嘉進說，會審慎應對，也相信宜蘭鄉親眼睛是雪亮的，不允許優秀立委被罷免，陳俊宇積極為選民服務，並在國會為宜蘭爭取重大建設及相關國家政策等，表現認真有目共睹。

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