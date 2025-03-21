藍委違建爭議連環爆 李彥秀服務處被爆占用防火巷

政治評論員溫朗東昨前往李彥秀南港服務處查看違建狀況，稱違建範圍比他想像中還大。（記者甘孟霖攝）

2025/03/21 05:30

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕政治評論員溫朗東日前爆料，國民黨立委李彥秀至少從二○一二年起，就利用其南港服務處旁的違建進行服務宣傳，該違建還占據防火巷導致巷弄間無法通行。溫朗東昨親臨現場查看，後方巷子果真無法通行，且違建範圍比他想像中還大；北市建築管理工程處昨回應此為既存違建，暫免拆除，溫朗東則表示會向中央機關釐清，如有占用國有地等違法情事，就是市府放水、瀆職，他將告發。李彥秀回應說，違建非服務處範圍，是母親所有且是既存違建，會配合依法辦理。

李：違建非服務處範圍

「李彥秀在美國的房子用買的，在南港的房子用占的。」溫朗東十九日深夜發文表示，李彥秀位於南港服務處右方的「親子教室」，是法定空地上的違建且占據防火巷，導致巷弄無法通行。

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溫朗東也指出，違建上面甚至還有「警察巡邏箱」，不禁直呼「這不是顏寬恒在沙龍大莊園搞的事嗎？在台北也可以這樣玩？」他為此實名向台北市政府檢舉違建，看市長蔣萬安是否秉公處理。

蔣市府稱既存違建暫免拆

北市建築管理工程處昨回應，該建物屬一九九四年以前既存違建，而防火巷違建未影響污水管線埋設，依法拍照列管，暫免拆除。

對此溫朗東批評，蔣萬安對罷團萬般刁難，對李彥秀卻輕放，展現極度雙標；既然蔣市府稱沒問題，自己會向內政部營建署等相關單位，從中央角度釐清違建土地產權跟使用狀況，如果有占用國有地等違法狀況，那蔣市府包含地政局等相關單位都有包庇李彥秀、瀆職問題，他都會來告發。

李彥秀昨受訪表示，被指違建的地上物是母親所有，為一九九四年以前所建，非服務處使用範圍；而南港服務處所在的研究院路二段七十巷十弄八號建物使用，都符合台北市府的建管法規。她強調，任何的監督與評論皆應本於事實，以抹黑或含沙射影的方式都是不妥的，建物若有任何違法、占用防火巷等問題，等市府釐清後，會配合依相關法規辦理。

罷免李彥秀團體「港湖除銹」昨也至現場打卡朝聖，發言人Cindy批評說，上次美國豪宅李彥秀說是爸爸的，現在違建又推給媽媽，李身為台北市議員這麼多年，縱容家人違建侵占防火巷，根本就是知法犯法而不報。

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