京華城案》沈慶京、應曉薇、李文宗 一致否認犯罪

台北地方法院昨審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率收賄、公益侵占政治獻金等案，上午提訊在押的威京集團主席沈慶京。 （記者羅沛德攝）

2025/03/21 05:30

〔記者張文川、楊國文／台北報導〕台北地院審理京華城等案，昨除提訊前台北市長柯文哲，也提訊威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等三名在押被告，三人一致否認犯罪，沈慶京主打看守所醫療環境不佳，加速他病情惡化，希望保外就醫；應曉薇堅稱未施壓北市府，還和柯文哲不熟；李文宗說木可收的一千五百萬元，不僅是柯肖像使用費，還包括管理費、服務費。

沈盼保外就醫 檢批拖延訴訟

沈慶京說，台北看守所的環境讓他的濕疹一再復發，過年期間曾拉出五塊像「紅色方糖」的血塊，他雖不用下工場，但環境加速他的病情惡化。

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檢方認為，北所可提供及時且安全治療，所方、檢方與法院已禮遇沈，沈近期卻利用輿論攻擊所方醫療環境，檢方強調，於醫院會議室訊問沈，有全程錄音錄影且通知律師到場，認為沈有「藉故拖延訴訟程序」之嫌。

檢方也提醒律師，看守所並非只有一名患病收容人，若為了沈而一再反覆函詢北所與醫院，所方要如何管理眾多收容人。

應曉薇堅稱她未施壓、關說或責罵市府官員，她從政多年來都在做「民代該做的事」，還說柯文哲是個「沒有溫度的人」，只在便當會見過柯幾次面，私下沒有來往。她對認識卅年的沈慶京「只有感恩，有生之年希望陪伴沈繼續做公益」；她願意配合戴電子腳鐐，以便親自照顧近百歲的老母。

李文宗稱他對京華城案毫無所悉，民眾黨創黨初期他僅負責部分專案及行政協調，未參與政治獻金捐款；木可公司是他妹妹李文娟在負責，總統大選期間一千五百萬元政治獻金匯入木可，名義雖為肖像授權費，但也包含管理費、服務費，都有開發票。

由於柯文哲等四人的三個月羈押期將於四月一日屆滿，法官昨訊問後，近日評議決定是否延押。

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