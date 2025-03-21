大罷免進二階 文學界重啟連署

大罷免進入二階，作家楊双子（右圖，美聯社檔案照）宣佈重啟「台灣文學作家罷免不適任立委」連署，盼藉串連提醒各地公民參與第二階段罷免連署，以行動下架不適任立委。（圖取自連署表單）

2025/03/21 05:30

響應公民團體 楊双子：筆桿接力罷免到底

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免進入第二階段連署，各地均湧現連署潮，二月曾發動限時台灣文學界罷免不適任立委的作家楊双子宣佈，廿日起重啟「台灣文學作家罷免不適任立委」連署，「文學有權干預政治、筆桿接力罷免到底」，希望台灣文學界在關鍵時刻不缺席，更盼藉串連提醒各地公民參與第二階段罷免連署，以行動下架不適任立委。

首波限時連署 二○二人共同發聲

藍白立委去年起在立法院通過惡法，更無差別大砍中央總預算，包括文化部等重要預算也無能倖免，激發文學界決定不再沉默，去年以「台灣漫遊錄」小說獲美國「國家圖書獎」的小說家楊双子，二月與四十一名作家領銜發起台灣文學家連署聲明「主張罷免不適任立委，是我們的義務」，當時限時連署，共獲包括九把刀、藤井樹、平路、苦苓等一六一名作家連署，合計二○二人共同發聲。

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連署發起小組成員代表楊双子說，因後續接獲許多作家表明加入連署之意願，經發起小組成員討論後，考量大罷免進入第二階段連署，為呼應公民團體的努力，決議重啟連署，因人力有限，連署自廿日起到卅日限時十天。

聲明強調，只要是對台灣文學內涵有所挹注的書寫者，不分體裁、類型，自我認同為台灣文學一份子的書寫者，均是台灣文學作家。

她重申，連署行動是積極表態，但不參與連署並不等同相反立場，尊重不表態的自由與權利，盼不要區分名單內外，不要尋找攻訐對象，以「台灣文學作家」之名發起連署聲明，明確象徵台灣文學作家對國家主體認同的共識，值此歷史時刻的節點，盼邀每一位台灣文學作家參與，「筆桿接力罷免到底」。

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