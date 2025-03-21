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    「寶島插滿五星紅旗 讓人開心」亞亞辯未倡武統 影片打臉

    陸委會發言人梁文傑（左）昨在記者會播放一段「中國台灣網」影片，中配劉振亞在片中嗆聲「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑（左）昨在記者會播放一段「中國台灣網」影片，中配劉振亞在片中嗆聲「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/03/21 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞在台灣」劉振亞鼓吹武統，移民署廢止其依親居留許可。劉女上名嘴直播辯稱，從未主張武力統一。陸委會昨播放「亞亞」所攝武統影片，發言人梁文傑強調，有沒有鼓吹武統，不用辯論，該案處分已經決定了，「如果不認同台灣，就請你離開」。

    陸委會︰廢居留許可已定 不認同台灣就請離開

    劉振亞在直播節目聲稱，從媒體爆出要廢止居留權，網路上各種媒體、名嘴、網紅開始出現一些「假新聞」，對她個人產生非常大的網路暴力，也對她的人權有很大傷害。劉振亞指稱，自己生活在台灣，中國那邊也有自己的家人，自己自始至終沒主張過武力統一。

    梁文傑則在記者會播放一段「中國台灣網」的影片。劉振亞在影片中嗆聲，「中國人民解放軍東部戰區，組織戰區的陸軍、空軍、海軍、火箭軍等兵力，圍著台島周邊展開『聯合利劍-2024A』演習。從地圖上可以看得出來，台島周邊都被圍了嚴嚴實實，海域、空域都插翅難飛」。

    劉振亞叫囂，「東部戰區發布的『越海殺器』組合，你們都看了嗎？海報全部用的都是繁體字，這是害怕『老賴們』看不懂特地用的，真的是很細節！這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強，最具攻勢的演習，捍衛國家主權時刻準備著，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。

    梁文傑說，「有無鼓吹武統，這個都不用辯論」、「如果不認同台灣，就請你離開」。梁強調，移民署已在三月十二日發出處分書，不確定劉女幾號收到，但文到十日內必須離境，該案處分已經決定了，該怎麼做就怎麼做。

    另遭檢舉的中配「小微」和「恩綺」是否比照辦理？梁回應每案不一樣，劉振亞提出武統言論，這是絕對不能允許的，其他案子是跟國家安全和社會秩序有關，並未涉及武統，處理上輕重會有不同。

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