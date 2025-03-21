涉私設公司與中國合作 葛明德5萬交保

國防大學教授葛明德以五萬元交保候傳。（記者余瑞仁攝）

2025/03/21 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國防大學理工學院化學及材料工程學系教授葛明德被爆私設公司與中國技術合作，多次進出中國，恐引發國安危機，案經國防部移送桃園地檢署偵辦，檢調依桃園地院核發搜索票，前天兵分五路搜索並帶回葛明德等被告、證人訊問，檢察官複訊至昨晨七時，將葛、張姓股東依詐欺罪嫌各以五萬元交保候傳，其公司廖姓女會計以三萬元交保。

張姓股東、廖姓女會計也交保

二○二三年十二月民進黨時任立委林靜儀於外交及國防委員會質詢，指葛明德主持國防大學理工學院「先進系統工程研究中心」，卻私下與張姓股東合夥設立「德創公司」，與中國有技術合作，更多次進出中國，公司還在國防大學開董事會，時間長達十年，葛將研究成果在兩岸申請專利，共同專利人還有中國人，恐引發嚴重國安危機；當時的國防部長邱國正重批葛所為「叛國」、「要槍斃掉」，全案移送法辦。

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案經桃園地檢署指揮調查局台北市調處追查，檢察官前天兵分五路，分別搜索國防大學理工學院、葛明德公司與住處等地，以被告身分帶回葛男、張姓股東及公司廖姓女會計訊問，另有七人以證人身分到案。

據了解，檢調偵辦掌握葛、張合夥設立德創公司，葛於各相關單位取得的研究計畫案，安排採購自家公司產品及服務，其中涉嫌浮報、虛報支出詐取研究經費。檢方另表示，針對葛明德與中國人士共同申請專利部分，經查未涉及與國防機密有關事證，案情仍待深入調查釐清。

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