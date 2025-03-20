北市「剷除黑芯」申請場地 遭「上級指示」駁回

2025/03/20 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕推動罷免台北市國民黨籍立委徐巧芯的「剷除黑芯」昨日表示，該團隊申請三月十五、十六、廿二及廿三日在公園的連署活動，台北市公園路燈工程管理處十四日卻以「同月份同場地已有相同性質活動」的理由駁回廿二、廿三日的申請，承辦還稱函文為「上級指示」，引發罷團批評「威權復辟」。對此，台北市公園處表示，申請須知中限定同一申請人一個月內只能申請使用一次，不希望相同活動持續占用公園。「剷除黑芯」批評公園處擅自擴大解讀，將研擬提出行政救濟。

公園處︰同申請人一個月只能申請一次

台北市公園處昨表示，嚴正駁回「上級指示」、「威權復辟」等指控，公園是開放空間，提供民眾多元使用，因此於台北市公園場地申請使用須知中，已限定同一申請人一個月內只能申請使用一次，精神就是不希望同樣活動持續占用公園影響民眾使用。

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公園處說明，罷團於景勤一號公園活動場地申請日期為三月十五、十六、廿二、廿三日，先前已批准三月十五、十六日場次的景勤一號公園人行道相同罷免活動申請；而廿二、廿三日申請案內容完全一致，明確是相同的活動。

「剷除黑芯」表示，兩場活動是由不同的法人組織協辦，並與市府提出申請，因此並沒有同一申請人的狀況；且團隊在選擇公園時，也會考量是否有充足且適當的場地空間，在送交申請時，也將提供具體活動場地規劃。

團隊指出，若市府對於規劃內容，認為可能有影響民眾使用公園疑慮，應與申請方提出修改建議，而不是通案要求活動僅可縮限於公園人行道。

此外，團隊律師檢視相關的法規，沒有任何一條法規是如此規定，市府要如此擅自擴大解釋法條，團隊對此感到相當遺憾，並將研擬提出行政救濟。

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