中央總預算覆議失敗 台中議會上演藍綠攻防

2025/03/20 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央總預算立法院覆議失敗，台中市議會十九日就中央預算補助的市府墊付款可能受到影響上演藍綠攻防，藍營議員痛批中央部會故意「自宮」預算，以哀兵策略推動大罷免；綠營則批，藍白立委聯手凍刪預算時，連刪除的科目都不清楚，藍營議員護航反打臉同黨立委，市府墊付案多達數億，未來中央錢下不來，市府如何因應迄今說不清。

台中市主計處長林淑勤說，中央總預算尚未完成審議，目前市府提出的墊付案均是中央二、三月來文已核准的預算項目。

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議會國民黨團書記長李中指出，今年通過的中央總預算史上最高，卻喊預算被刪無法做事，舉武俠小說中的「葵花寶典」諷中央總預算立法院通過，部分的預算要行政院自行調整，行政院卻「自宮」，把重要的關鍵預算刪掉後，再拿來修理藍白，還威脅要減少給地方的補助款，民進黨根本自導自演推動大罷免。

民進黨議員曾朝榮、江肇國則指，中央總算覆議案被藍白聯手駁回，對各級地方政府的補助勢必有影響，現在墊付案通過屆時若錢拿不到，市府卻無法說明如何因應，要求定期會時再專案報告一次。

同黨議員陳俞融指出，台中市所提墊付案高達數億元的預算，議員跟市府不幫向立委疾呼放行中央預算，反而坐視、支持中央的預算被亂砍、亂刪，這才是人民站出來罷免的原因。

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