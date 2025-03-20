壽豐設置養雞場案 介入當協調見證人 民代質疑戰天下業主與傅崐萁關係緊密

花蓮縣議員胡仁順昨天拿出二○二○年壽豐設置養雞場的協調書，要求業者定期回饋地方，與傅崐萁關係緊密的「戰天下」幕後業者劉有成則是擔任見證人。 （胡仁順提供）

2025/03/20 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被告發「競選小物案」遭調查，花蓮縣議員胡仁順昨曝光更多傅在花蓮隻手遮天的「鬼故事」，拿出與傅關係緊密的「戰天下」幕後劉姓業者，二○二○年介入壽豐設置養雞場的協調書，要養雞業者定期回饋地方。

胡仁順說，當時因為養雞業者要擺平鄰近社區抗議聲浪，就找一些社區訂回饋協議，他拿到一張協議書，是由養雞業者蓋章，承諾每年回饋地方宮廟廿萬元，贊助三年一次的地方遶境一台車人員的費用，而這個見證人，就是與傅崐萁關係緊密的廣告社老闆劉有成。

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胡仁順：為何找廣告社老闆見證

胡仁順質疑，通常要找見證人，大概都是地方仕紳、地方首長或是民意代表，為什麼要找一個開廣告社的劉有成？劉有什麼身分地位可以讓養雞業者相信他、讓社區聽他的話？是不是因為就是跟傅崐萁關係緊密？

胡仁順也提出多年前傅崐萁在縣長任內，透過多數友傅議員提前廢除舊法，新通過礦石景觀稅漲價七倍，遭法院判決違法的案件。他說，傅就是這樣隻手遮天、玩弄企業，導致越來越少企業敢投資花蓮，地方經濟也逐漸衰敗，連前台開董事長邱復生原本跟傅交好投資花蓮，最後卻公開反對傅重回國民黨。

胡仁順說：「傅崐萁這些兩面手法，就是讓企業一個個出問題，並離開花蓮、不敢來花蓮投資的原因所在。花蓮經濟越來越蕭條，比十多年前沒蘇花改、火車票也很難買的時候更衰落。網友說得很好，『窮花蓮、富崐萁』。」

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