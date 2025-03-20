演唱會售票 監院認定也屬政治獻金

前民眾黨主席柯文哲二○二三年舉辦「KP演唱會」獲利約七十七萬元，卻未見於政治獻金申報帳目。（資料照）

2025/03/20 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲二○二三年舉辦「KP演唱會」獲利約七十七萬元，卻未見於政治獻金申報帳目，民眾黨稱該演唱會是「單純商業行為」。監察院昨指出，活動所售票券、販售的物品價額等，如構成對擬參選人不相當對價的給付，該募款活動收入即屬政治獻金捐贈收入；監察院並提到，柯文哲競選台北市長時，也曾遵循此方式申報該次會計報告書。

獲利逾77萬未見柯申報

二○二三年七月廿九日的「KP Show演唱會」由木可公關行銷公司主辦，並發包給尼奧創意行銷公司執行，金額是三一四萬八○二元；每張八八○○元的實體票加上每張五百元的線上票收入為五三一萬四○○元，所有營收歸木可公司所有，扣除掉勞務成本及公播等其他費用，該場演唱會獲利七十七萬一九六元，不過該筆獲利未出現在柯文哲的政治獻金申報帳目上。

請繼續往下閱讀...

民眾黨發言人吳怡萱去年八月表示，該演唱會並非募款，而是單純商業行為，因此找木可承辦，由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。不過，時任柯文哲競選總部發言人陳智菡二○二三年七月曾說：「柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報，誠實報稅，且每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚。」

監察院查核報告說明，擬參選人為募集政治獻金而舉辦活動，政治獻金法並無限制募款活動的態樣，不過該活動所售票券、販售之物品價額等，如構成對擬參選人不相當對價的給付，該募款活動的收入即屬政治獻金捐贈收入，不因該活動已依法繳納娛樂稅、營業稅等，而改變其為政治獻金的本質。因此仍應依「政治獻金法」相關規定，將販售的金額於法定期間內存入政治獻金專戶、開立收據，並申報於政治獻金會計報告書，舉辦募款活動之相關成本支出，也得列報為政治獻金支出。

監察院指出，多年來，擬參選人募款餐會或販售募款小物多按此規定列報，柯文哲於二○一八年間競選台北市市長，也曾遵循此方式申報該次會計報告書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法