涉私設公司與中國技術合作 國防大學教授葛明德被搜索訊問

國防大學教授葛明德被爆私設公司與中國技術合作，多次進出中國。檢調昨兵分五路搜索，葛明德深夜移送檢方複訊。（資料照）

2025/03/20 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國防大學理工學院化學及材料工程學系教授葛明德主持「先進系統工程研究中心」，被爆私設公司與中國技術合作，多次進出中國，葛的公司還在國防大學開董事會，時間長達十年，恐引發嚴重國安危機，全案二○二三年經國防部移送桃園地檢署偵辦，檢調昨兵分五路，前往國防大學理工學院、葛的住處等地搜索，依被告身分將葛明德帶回，另有九人分以被告、證人身分一併帶回台北市調處訊問，昨深夜移送檢方複訊。

前年十二月立委揭露

邱國正怒批叛國槍斃

二○二三年十二月間，當時民進黨立委林靜儀於立法院外交及國防委員會質詢，揭露葛明德有前述違法行為嫌疑，時任國防部長邱國正重批葛「這是叛國，應辦得越重越好」、「要槍斃掉」，將此案移送法辦。

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林靜儀表示，葛明德一九九七年以來共擔任一一七案國科會與科技部的計畫及共同主持人，其中不乏「先進系統工程研究中心、國造槍枝零件、匿蹤之多功塗料、高強度自潤與槍砲武器系統之研究及船艦電磁砲」等事涉機敏的國防研究計畫。

葛主持多項機敏計畫

林靜儀更指，葛明德有多筆專利的共同發明人是國籍標示為「CN」的中國人，涉嫌將研究成果用以在台灣及中國申請專利；另，葛曾於二○一三年間，將吸金詐騙案首腦帶入國防大學實驗室，高等法院判決描述，吸金案主謀在葛的幫助下，帶著被害人前往國防大學參觀葛負責的實驗室，以此取信被害人，堪稱吸金案的共同加害者。

爭議被掀開後，國防大學化學及材料工程學系二○二三年十二月間召開系評會決定是否停聘葛明德，結果以兩票反對、一票同意、一票棄權否決停聘案。林靜儀事後揭露，一張反對票為「葛明德公司的股東」劉益銘所投，完全沒有迴避，足見國防大學完全無視部長的怒火。

此案經桃園地檢署指揮調查局追查，歷經年餘蒐證、比對資料，掌握葛明德涉嫌以人頭成立「德創公司」、詐領補助費用，檢方向法院聲請搜索票，昨指揮調查局台北市調處兵分五路完成搜索，並帶回葛等被告、證人共十人到市調處訊問，訊後於深夜將葛移送桃園地檢署由檢察官複訊。

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