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    首頁　>　政治

    民進黨3/23宣講 籲鄉親當罷團後盾

    民進黨南市黨部推出「全台罷免龍城宮」棒球帽等文宣品，全力聲援公民團體的罷免行動。 （記者蔡文居攝）

    民進黨南市黨部推出「全台罷免龍城宮」棒球帽等文宣品，全力聲援公民團體的罷免行動。 （記者蔡文居攝）

    2025/03/20 05:30

    行政院長卓榮泰領軍 於永康大灣武龍宮開講 公民團體設攤連署

    〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨將於三月廿三日（週日）下午三點十分至五點在永康大灣武龍宮舉辦「人民是頭家」宣講，綠營下達動員令，除了要向人民頭家報告之外，民進黨台南市黨部與全體黨公職也將一同到場，與人民站在一起。南市黨部主委郭國文呼籲市民鄉親站出來，一起成為公民團體後盾。

    推出「全台罷免龍城宮」棒球帽

    民進黨南市黨部執行長谷暮．哈就表示，當日演講陣容，包括行政院長卓榮泰、文化部長李遠、教育部次長張廖萬堅、黨秘書長林右昌、市長黃偉哲、六位黨籍立委都會出席，歌手大支將到場演唱，更有罷免傅崐萁等公民團體也會在場設攤連署。

    民進黨南市黨部昨天召開台南場宣講記者會，並推出「全台罷免龍城宮」棒球帽等文宣品，全力聲援全國公民團體的罷免行動。

    郭國文表示，民意代表再怎麼大，也不會比人民頭家還要大！當立法院已背棄人民、毀憲亂政時，民主制度下，人民可有不同方式來反制。其一是定期改選，其二是採取罷免手段。當全國罷免已經展開，我們尊重公民團體的選擇。民進黨作為執政黨也要把政策說明清楚，並扮演支援公民團體角色。

    黨部盼所有黨公職 全力聲援罷團

    郭國文說，活動前會下達動員令，希望所有的黨公職都到場，包含已發文給二百多位黨籍里長，以及預計發送一萬多封簡訊給黨員。三月廿三日宣講只是開始，接下來隨著二階連署態勢提升，不僅所有的議員、立委服務處可以接受連署站成立，後續也會主動出擊，包含在主要夜市，例如有外縣市遊客，如果有不知道怎麼連署的，會現場擺攤提供連署格式，同樣在熱鬧的國華街跟海安路，也會列入擺攤設點規劃，強度會漸漸加強。會把握公民團體所要求，二階連署起跑四十天內，扮演義勇軍的角色，盡可能衝出好成績。

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