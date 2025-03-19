台灣父子在中國武漢被捕

陸委會。（資料照）

2025/03/19 05:30

〔記者陳鈺馥、林欣漢／台北報導〕又有台灣民眾遭中共拘捕！陸委會昨日指出，「茂德科技」一對父子在中國武漢遭到拘捕，已確認兩人所任職公司並非台灣的茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請台商協助探詢兩人狀況，確認「尚屬平安」。

陸委會副主委沈有忠昨在政治大學東亞研究所演講「當前兩岸關係與政府兩岸政策」。他透露，政府近期收到台商家屬求助，指「茂德科技」有一對父子在武漢被拘捕，家人已請政府幫忙。

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沈有忠說，海基會已就此向中國海協會發函，海協會並未直接回函，而是打電話回覆稱「兩人都還活著」，此案涉入司法案件，有官司纏身。

陸委會︰我方掌握狀況 尚屬平安

事後，陸委會回應說，「茂德科技」一對父子在中國遭拘留一案，政府皆有掌握，已確認兩人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商確認兩人「尚屬平安」，為顧及家屬意願，暫不便對外說明細節。

另外，沈有忠在專題演講中強調，中國必須對兩岸交流複雜化、政治化、有風險負最大責任。沈指出，中共持續展開法律戰，廿年前制訂「反分裂國家法」，去年又有懲獨廿二條，嚴重影響目前兩岸交流。懲獨廿二條對於「獨」的定義寬鬆，對北京來說「不統就是獨」，這是中國執法的基礎，中國恣意詮釋已構成台灣民眾赴中風險。

對於社運人士楊智淵遭中共指控是「台獨首謀」，被判刑九年，沈有忠質疑，這樣的話其他政治人物要叫什麼？「首謀Ｎ次方嗎？」

另外，政府擴大清查公教人員有無申領中國身分證，外界關注是否會擴及為全面普查。陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪表示，民眾應遵守兩岸人民關係條例的規範，現在是專案查察，主要是針對對國家有忠誠義務的軍公教核心人員為主，陸委會是依法查處。

邱垂正強調，藝人是因為他們常用台灣藝人身分混淆視聽，呼應中共對台統戰言論，甚至倡議要消滅中華民國主權，民眾非常憤怒，也提出很多檢舉。邱表示，擁有中國大陸的戶籍、身分，就要強制註銷台灣的身分和戶籍，陸委會依法行政。

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