接見玉山論壇訪賓／賴：攜手對抗極權 實現印太新願景

2025/03/19 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕總統賴清德昨接見第八屆玉山論壇訪賓時表示，台灣會持續走向世界，也歡迎世界走進台灣，未來會繼續與國際夥伴攜手努力，深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義的擴張；丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森也表示，確保台灣的自由符合大家的共同利益，受到獨裁勢力侵襲時，我們必須堅定捍衛自由。

拉斯穆森、捷克參議院外交國防及安全事務委員會主席費雪、印度國家安全諮詢委員會委員崔安旭、波蘭前外交部長芙緹嘉、加拿大前衛生部長克萊門、立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長阿頓梅納斯等人昨前往總統府會見賴總統。

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賴清德指出，政界領袖和代表齊聚台灣「玉山論壇」共商區域合作方案，代表民主盟友站在一起，台灣會持續走向世界，我們也歡迎世界走進台灣，政府會帶領台灣中小企業拓展國際市場，延伸台灣的經濟國力，並希望創造民主盟友共榮發展。

賴清德承諾，台灣會繼續與國際夥伴攜手努力，在自由、民主等共享價值上深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義的擴張，一起追求區域和平與安全，實現自由、開放、穩定、繁榮印太新願景。

拉斯穆森表示，台灣始終扮演著民主燈塔的角色，有許多地方值得歐洲和其他世界各國學習，過去八年間，他很自豪持續加深與台灣的連結；確保台灣的自由符合大家的共同利益，受到獨裁勢力侵襲時，我們必須堅定捍衛自由。

拉斯穆森也說，歐洲應加強參與印太區域事務，確保歐洲的安全，他主張與台灣進行更多政治和經濟方面的合作。

此外，「玉山論壇」昨進行第二天議程，中午由外交部次長吳志中主持午宴，阿頓梅納斯致詞表示，民主國家必須更加積極，才能在全球議題設定中重獲主動權，台灣在民主社群以及世界主權國家中享有合法地位；台灣是個展望未來之地，不只有新的技術，還是推進民主政治與人權的前線，台灣也是系統性思考恢復民主壯志的起點。

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