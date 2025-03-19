為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    接見玉山論壇訪賓／賴：攜手對抗極權 實現印太新願景

    2025/03/19 05:30

    〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕總統賴清德昨接見第八屆玉山論壇訪賓時表示，台灣會持續走向世界，也歡迎世界走進台灣，未來會繼續與國際夥伴攜手努力，深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義的擴張；丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森也表示，確保台灣的自由符合大家的共同利益，受到獨裁勢力侵襲時，我們必須堅定捍衛自由。

    拉斯穆森、捷克參議院外交國防及安全事務委員會主席費雪、印度國家安全諮詢委員會委員崔安旭、波蘭前外交部長芙緹嘉、加拿大前衛生部長克萊門、立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長阿頓梅納斯等人昨前往總統府會見賴總統。

    賴清德指出，政界領袖和代表齊聚台灣「玉山論壇」共商區域合作方案，代表民主盟友站在一起，台灣會持續走向世界，我們也歡迎世界走進台灣，政府會帶領台灣中小企業拓展國際市場，延伸台灣的經濟國力，並希望創造民主盟友共榮發展。

    賴清德承諾，台灣會繼續與國際夥伴攜手努力，在自由、民主等共享價值上深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義的擴張，一起追求區域和平與安全，實現自由、開放、穩定、繁榮印太新願景。

    拉斯穆森表示，台灣始終扮演著民主燈塔的角色，有許多地方值得歐洲和其他世界各國學習，過去八年間，他很自豪持續加深與台灣的連結；確保台灣的自由符合大家的共同利益，受到獨裁勢力侵襲時，我們必須堅定捍衛自由。

    拉斯穆森也說，歐洲應加強參與印太區域事務，確保歐洲的安全，他主張與台灣進行更多政治和經濟方面的合作。

    此外，「玉山論壇」昨進行第二天議程，中午由外交部次長吳志中主持午宴，阿頓梅納斯致詞表示，民主國家必須更加積極，才能在全球議題設定中重獲主動權，台灣在民主社群以及世界主權國家中享有合法地位；台灣是個展望未來之地，不只有新的技術，還是推進民主政治與人權的前線，台灣也是系統性思考恢復民主壯志的起點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播