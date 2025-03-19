藍推反戒嚴、反廢死公投 卓揆諷「暗室找不存在的黑貓」

行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

2025/03/19 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、謝君臨／台北報導〕國民黨預計週五在立法院院會提出「反戒嚴」、「反廢死」公投案，行政院長卓榮泰昨天在立法院受訪表示，這兩項公投案其實是矛盾的，政府才剛執行過死刑，也只有國民黨有戒嚴經驗；卓更調侃國民黨主席朱立倫，「難道您累了嗎？要把問題搞清楚」。

只有國民黨有戒嚴的經驗 卓︰朱主席難道您累了嗎

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國民黨推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，立法院國民黨團書記長王鴻薇昨預告，這兩項公投案已獲民眾黨團支持，將於廿一日院會提案列為討論事項。

卓榮泰表示，上述兩公投的議題是不存在的，哲學家說過，在一個黑暗的房間，找兩隻不存在的黑貓，這是心中充滿著焦慮和偏見，希望國民黨不要再推這樣的議題，要放下心中的焦慮和偏見。

國民黨︰兩提案週五叩關

卓揆說，兩個月前政府才執行過一個死刑，死刑在國內是合法的，也沒有廢死的問題，這個議題是不存在的。至於戒嚴，國內各政黨，只有中國國民黨有戒嚴的經驗，也只有中國國民黨不知道戒嚴的痛苦。今天的台灣沒有任何時空的條件，往後也沒有任何戒嚴可能，這個是不存在的議題。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨急切消費不存在的議題，前有幽靈罷免連署，後有空殼公投，黨主席朱立倫操弄不存在的議題，只是為了救罷免。民進黨立委沈伯洋也說，這兩項公投案的邏輯完全錯亂，國民黨也可能還在修改內容。

國民黨提出反戒嚴公投，提案主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」是否有當？敬請公民公決。

至於反廢死公投，提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。

此外，在野批評卓榮泰假日參加民進黨主辦的全台宣講是怠忽職守，卓回應，前兩天用假日的時間應邀到台中、桃園就中央政府總預算、財劃法相關的內容，以及覆議沒成功的結果向國人進行充分的說明和報告，這是為了彌補政院在國會裡時間不足、理解不足的說明。

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