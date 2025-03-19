聚焦戰災搶救 全社會防衛演練27日台南登場

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次實地演練，規劃三月廿七日上午十時至下午二時在台南登場。（資料照）

2025/03/19 05:30

納可恃民力 驗證官民支援合作

〔記者陳昀、方瑋立／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」首次實地演練，規劃三月廿七日上午十時至下午二時在台南登場，分為Ａ（台南市立南寧高中）、Ｂ（安平港旅客服務中心、育平郵局對面廣場）兩條路線同步進行；國安人士指出，全社會防衛韌性已慢慢走向驗證階段，四月到七月將結合民安、萬安演習進行城鎮韌性演練。

總統府發言人郭雅慧說明，上述實地演練，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」，以及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力，也納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性之目標。

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國防部也於相關報告說明，該演習採無劇本、小規模方式進行各項演練，聚焦戰時景況下各項災害搶救作為，其中戰災佔七成以上，實地實景驗證戰時聯合應變指揮管制中心運作、民生必需品配售、救濟站、急救站開設、關鍵基礎設施及資訊安全防護等課目。

另，國防部長顧立雄任內首次「四年期國防總檢討（QDR）」昨公告，有別於多年以來「全民國防」僅佔一小節篇幅，今年將「全民防衛動員」擴展為獨立篇章；結語更強調建構「全社會防衛韌性」之關鍵性，與建軍備戰等國防重點並列。

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