軍費達GDP3％ 納國防改革優先要務

國防部昨發表二○二五年「四年期國防總檢討（QDR）」報告，將國防支出預算達GDP三％並穩定成長列為「國防改革優先要務」之一。圖為國軍「立即備戰操演」昨在八里一帶進行，多輛雲豹八輪甲車在宮廟前集結待命，士兵全副武裝準備演練。（中央社）

2025/03/19 05:30

QDR報告 揭台美軍事合作檯面化

〔記者方瑋立、陳昀／台北報導〕國防部昨發表二○二五年「四年期國防總檢討（QDR）」報告，將國防支出預算達GDP三％並穩定成長列為「國防改革優先要務」之一，並首次將「深化台美軍事交流合作」列為獨立章節，比二○二一年首次以「段落」描述台美軍事合作交流更為進展，符合近期台美軍事合作逐漸檯面化的趨勢。

美國政府及智庫專家長期建議台灣提升國防支出，強化自我防衛韌性。今年度QDR報告中，將「預算穩定成長與妥適配置」列為國防改革優先要務之一，並將遵循總統賴清德宣示，優先編列特別預算，讓國防預算達GDP三％以上目標，挹注國防戰力整建。

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國防部也首次將「深化台美軍事交流合作」，列為「鏈結區域強化集體嚇阻」主題以下獨立章節，強調美國為我重要戰略夥伴，將在既有密切軍事交流合作的基礎上，持續維繫台美溝通管道，推進多領域、層次的防偽安全戰略合作，共同維護台海和平穩定。

國防部說明，將在既有架構與機制下，向美方說明我施政立場及國防自主政策，優先尋求加強雙邊軍事作戰互通性，國防產業及後備動員等領域合作，共同應對新型態威脅挑戰。未來也規劃在高層戰略及國安政策對話互訪、觀摩操演、情資分享、作戰議題研討、聯合兵推、軍備科研等方面與美拓展並深化合作。

接見美國海外退軍協會 賴：強化台灣安全即強化世界安全

此外，賴清德總統昨接見美國海外作戰退伍軍人協會（VFW）總會長利普哈德一行時表示，感謝美國政府與國會協助強化台灣自我防衛力量，有助在印太地區捍衛雙邊共同利益。面對中國對台灣的文攻武嚇，強化台灣的安全，就是強化世界的安全與繁榮。利普哈德表示，台灣是一個美麗的國家，有美麗的人民，期待未來雙方能進一步深化夥伴關係。

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