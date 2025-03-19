四年期國防總檢討 國軍建構多域拒止、韌性防衛戰備

國防部昨公告今年「四年期國防總檢討（QDR）」報告，內容揭示國軍將延續現有「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備方向。（記者吳哲宇翻攝）

2025/03/19 05:30

揭露共軍六大對台作戰特徵 演練海空封鎖台灣周邊交通線

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部昨公告今年「四年期國防總檢討（QDR）」報告，內容揭示國軍將延續現有「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備方向，建立多層次防衛縱深，並優先完善不對稱戰力、強化全社會防衛機制，提升作戰韌性。

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顧立雄：汝欲和平 必先備戰

這是國防部長顧立雄任內首次提出QDR報告，顧立雄在序文引述古羅馬格言強調，「汝欲和平，必先備戰」，北京近年以「正規併非正規」之複合式威脅手段破壞台海和平穩定，我國必須加速國防硬實力建設及軟實力發揮，挫敗北京霸權野心，也迫敵認知其奪台企圖與行動，將付出高昂代價且無功而返，從而遞延其可能軍事冒進的時間表。

QDR報告內容揭示，國軍將延續「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，並建構「多域拒止、韌性防衛」之作戰整備方向，防衛計畫也將延伸至平時作戰準備及應對灰帶侵擾，採取「快速戰備應變」、「不對稱的方法」、「去中心化運作」、「以拒止取代控制」及「增高敵人執行任務風險」等策略，讓敵軍平時不敢輕啟戰端，戰時無法達成作戰目標。

建立多層次防衛縱深 早期預警

報告說明，「多域拒止」旨在建立多層次的防衛縱深，向外延伸防衛作戰空間，向內強化軍民整合機制，依據削弱敵軍策略與不對稱作戰思維建立多重空間領域的防禦體系，對敵軍侵犯進行早期預警，並透過各類指管系統及鏈路、情資共享建立共同圖像，形成快速反應之擊殺網。當敵軍進攻時，也能針對弱點精準打擊，最終迫使敵軍放棄作戰目標。

至於「韌性防衛」，則旨在強化全社會防衛機制，統合民間物資、人力等資源支援軍事作戰，保護社會核心機能及政府運作。

另，國防部盤點中共對台作戰六大特徵，包括共軍企圖建構全天候、多領域情監偵與作戰指管體系，並以大量海軍、海警船演練海空封鎖手段，逐步縮緊台灣周邊交通線。同時，中共可能在奪取制空、制海與制電磁權後，以奪取港口、海灘、機場，為登島作戰首要目標，並結合新式與傳統武器實施多層次火力打擊。

國防部也觀察到中共加強軍民聯合行動，以快速轉換作戰態勢，透過民間動員與運輸能量協助作戰，如納編滾裝貨輪、半潛船、民航機與鐵公路輸具協助裝備與物資運輸，並在作戰演練與計畫中驗證。同時以其「民間」特質，混淆攻台徵候，影響各國對共軍「由演轉戰」的研判預警。

國防部昨公告今年「四年期國防總檢討（QDR）」報告，內容揭示國軍將建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備方向。圖為國軍官兵昨在八里一帶進行「立即備戰操演」。（中央社）

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