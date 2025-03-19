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    慧成宮 豪成宮 敲成宮攏總來 台中罷團創意滿滿

    中五罷團總部的「豪成宮」有濃濃的宮廟意象。（罷團提供）

    中五罷團總部的「豪成宮」有濃濃的宮廟意象。（罷團提供）

    2025/03/19 05:30

    〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕大罷免潮已有三十五位泛藍立委通過第一階段提議，台中市罷團發揮創意，中四、中五、中六罷團分別設立總部，並取諧音為「慧成宮」、「豪成宮」及「敲成宮」，還貼上全國罷團鎖定的國民黨立院黨團總召傅崐萁海報，持續朝跨越選區選舉人數十％的第二階段門檻前進。

    選罷法規定的第二階段罷免連署時間為六十天，但罷團估計須挪出廿天進行造冊，因此連署時間僅四十天，近來天氣溼冷，若只靠設攤，連署相當不易，因此台中市區的三個罷團都決定設置總部，能讓民眾有更多彈性時間來連署。

    中四罷團「廢翔（廖偉翔）行動」及中五「斷健（黃健豪）行動」已在之前各於河南路及進化北路設置「慧成宮」及「豪成宮」總部，中六「敲羅（羅廷瑋）行動」本週於昇平街成立「敲成宮」。

    其中，中五的「豪成宮」有大圖輸出的龍柱紙牌，擺上「香爐」、遶境牌「斷健千歲」，還鋪上傅崐萁照片地毯，還有支持者送上一對祥獅，民眾來連署可領取罷免符咒過火，打卡拍照；志工強調不是求神力，而是政治即生活。中六罷團志工表示，很多海外的人也在連署，設總部可讓連署書郵寄到「敲成宮」。

    不過，民進黨台中市議員陳俞融指出，罷免團體近日在谷歌地圖上設立「豪成宮」標記，新聞曝光後，地圖標記突然消失，她懷疑是國民黨的政治奧步。對此，國民黨中市黨部主委顏文正要求陳拿出證據，他強調自己不知道「豪成宮」在谷歌地圖設點，如何阻擋？不排除對陳保留法律追訴權，請她不要再亂說話。

    中五罷團志工「台灣衣美局」表示，豪成宮在他十三日上電視政論節目時於地圖上消失，中四的「慧成宮」也消失，據他了解，確實會被檢舉而消失。目前搜尋谷歌地圖，都搜尋不到「慧成宮」及「豪成宮」。

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