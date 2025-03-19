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    首頁　>　政治

    罷免連署疑遭中國人鬧場 卓揆：加強維安杜絕暴力

    發起罷免第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」，日前在橫山書法公園土地公廟遇到一名鬧場大姐（中），來回兩三趟飆罵志工。（罷團提供）

    發起罷免第三選區國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」，日前在橫山書法公園土地公廟遇到一名鬧場大姐（中），來回兩三趟飆罵志工。（罷團提供）

    2025/03/19 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免潮如火如荼，民進黨立委林楚茵昨質疑，近期發生多起罷免連署站志工疑遭中方人士鬧場、毆打。對此，行政院長卓榮泰強調，政府的責任是保障每位國民合法行使參政權利，以及每場合法活動所有人的人身安全，警政單位必須加強維安，必要時介入執法，杜絕暴力事件發生。

    林楚茵昨天在立法院總質詢時表示，公民團體發起罷免行動，但自去年第一階段連署至今，傳出多起連署站志工遭到騷擾事件，包括志工在路上發傳單被揮拳，被國民黨支持者痛毆，甚至還有操著中國口音的人士來鬧場。

    林進一步關切，這些騷擾者究竟是中國人，還是台灣內部假冒中國的人？希望執法單位進一步調查，確保台灣公民罷免權不受境外敵對勢力干擾，「諷刺的是，中國連自己總統都選不出來，卻在台灣滋事、干涉公民權利！」

    卓榮泰答覆說，政府有責任保障每一位國民行使合法參政權利，確保所有合法活動參與者的安全，對於罷免行動遭受不明勢力干擾，警政單位必須加強維安，必要時介入執法，杜絕暴力事件發生。

    內政部長劉世芳補充，內政部已三令五申，要求警政單位加強注意，並鼓勵罷免活動的志工若遇騷擾，立即錄影存證並報警處理，警方將依照相關規定馬上辦理，確保公民活動的安全與秩序。

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