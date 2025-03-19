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    苗栗罷團控 連署站遭查水表

    頭份市罷免連署站是樂器行，遭檢舉是非法補習班。（罷團提供）

    頭份市罷免連署站是樂器行，遭檢舉是非法補習班。（罷團提供）

    2025/03/19 05:30

    縣府：不能也不會去干涉

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍罷免案二階連署於十七日啟動，但推動罷免的公民團體「苗栗國立委罷免連線」首日就接獲連署站反映遭縣府人員「查水表」。罷團表示，已委請律師與議員協助了解，呼籲縣府保持中立，並請民眾共同以行動打破恐懼，突破二階連署門檻。

    對此，縣府回應，公務機關對於選舉、罷免活動，依規定須保持行政中立並依法行政，縣府不能也不會去干涉罷免連署的進行。

    罷免團隊指出，二階連署啟動首日，頭份市、卓蘭鎮的兩個連署點都遭到縣府人員或警方的關切。頭份市的連署站是樂器行，負責人從事一對一家教式教學，法規上是學生五人以上才需要申請短期補習班，卻遭檢舉為非法補習班；雖然公務員表示接獲檢舉才查訪，並未做出裁罰或有不當言語，但仍造成友善店家驚嚇；另外，卓蘭鎮戶外連署攤也遭到警方盤查「有沒有滅火器？」

    對此，大湖警分局解釋，卓蘭分駐所員警為了維護連署站安全前往了解，純屬維護安全考量，對於連署站人員誤解深表遺憾，警方將秉持行政中立，保障合法活動的安全與權益。

    警：純屬維護安全考量

    團隊也提到，近期陸續接到鄉親反映，有人假冒罷免團體打電話詢問連署情況，或者暗示「簽名會有問題」，讓許多支持罷免的民眾感到恐懼與不安，已委請律師與議員協助了解，同時唾棄惡質的手段。

    團隊指出，相較一階平日募集份數，目前二階連署粗估有四至五倍的增長，各個管道也有許多民眾在積極詢問連署書的格式與取得方式，目前志工也已徵集到超過五十人。目前團隊在全縣六鄉鎮市設有十四個連署站，地點可上「苗栗國立委罷免連線」臉書粉專查詢。

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