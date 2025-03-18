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    企圖藉抗戰80週年搞統戰 自打耳光／徐佳青：中共建國70年 怎打80年前的仗

    僑委會委員長徐佳青。（記者方賓照攝）

    僑委會委員長徐佳青。（記者方賓照攝）

    2025/03/18 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕今年是二次世界大戰終戰八十週年紀念，民進黨立委林楚茵昨質詢指出，中國欲滲透我僑界，企圖掛勾抗戰八十週年與雙十國慶，操作「兩岸同屬一中」的統戰策略，扭曲歷史、混淆國際視聽。對此，僑委會委員長徐佳青答詢表示，中共企圖在國際製造他們是戰勝國，但事實上中華人民共和國當時還沒成立，建國七十年怎麼可能打八十年前的戰爭，中共就是自打耳光。

    林楚茵進一步揭露，中國正在加大滲透全球的台灣僑界，透過發送「暖心包」、紅包等方式拉攏台僑，甚至企圖以「抗戰勝利八十週年」為名，操作「兩岸同屬一中」的統戰策略，企圖扭曲歷史、混淆國際視聽。

    徐佳青說，確有此狀況，今年是二戰終戰八十週年紀念，中共企圖在國際輿論上製造它是戰勝國，可是事實上當時中華人民共和國都還沒成立，建國七十年怎麼可能去打八十年前的戰爭，打到自己耳光。僑委會把史實資料做清楚呈現，對統戰伎倆和手法高度警戒。

    至於中共發送「暖心包」拉攏我僑界，徐佳青則說，中共滲透手法確實不斷推陳出新，尤其在農曆年間發放「暖心包」，企圖用一點小禮物收買海外僑胞的心；但事實上，大多數的海外僑胞個人經濟狀況都在水準之上，這種小東西其實起不了什麼作用。

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