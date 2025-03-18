「拔羅波」志工遇襲 導演楊力州也遭恐嚇

新北市中和區景新市場「拔羅波」罷免立委羅明才宣傳時，一名鍾姓女志工遭人揮拳，警方獲報於1小時將打人的黃姓嫌犯查緝到案。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/18 05:30

〔記者陳奕劭、陸運鋒／新北報導〕推動罷免國民黨籍新北市立法委員羅明才的「拔羅波」團隊表示，前天有兩名女性志工到中和區景新市場快閃宣傳，竟遭反對民眾攻擊頭部，造成頭部輕微外傷，已報警提告；金馬獎最佳紀錄片導演楊力州日前發起「Taiwan Action影片計畫」響應罷免，臉書卻被留言恐嚇，楊昨也前往新北市新店警分局報案。

「拔羅波」及雙和罷團發表聲明指出，「拔羅波」罷團的兩名女性志工，十六日上午到中和區景新市場宣傳罷免理念，兩名女志工卻遭到反對的民眾攻擊頭部、發生多次肢體推擠，其中一名女志工頭部不適，就醫檢查發現頭部有輕微外傷，「拔羅波」罷團在十六日晚上陪同兩名女志工到中和警分局秀山派出所提告。

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「拔羅波」罷團表示，任何形式的暴力行為都是對民主價值的踐踏，試圖妨害他人選舉或罷免，或在公共場合暴力或辱罵，可能面臨最高五年的有期徒刑，歡迎基於理性、務實與包容的討論，但對任何形式的暴力行為絕對「零容忍」。

另外，逾百位影視工作者近日透過製作影片推動挺罷免行動，首支影片「倒垃圾」於本月十三日推出，呼籲民眾積極參與罷免行動，而計畫發起人之一的楊力州，十五日臉書遭不明帳號留言「你也等著被處理！」等恐嚇話語，楊因此報案，並強調「堅持站在原來的位置上，不要後退」。

警方表示，昨上午受理當事人報案後已著手偵辦，已向臉書公司申請調閱相關資料，了解是否為假帳號或盜用帳號，警方初步已掌握特定對象，將盡速查緝到案。

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