新聞分析》國民黨先內部辯論

國民黨主席朱立倫主席在政策說明之前，至少應該進行一次黨內的政策大辯論。（記者方賓照攝）

2025/03/18 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨將從本週起在全台舉辦超過一百場次的政策說明會，宣稱目的是「反制惡罷」。暫且不論這麼做的效用如何，只講危機處理的對症下藥與輕重緩急，朱立倫主席少做了一個關鍵動作，那就是在政策說明之前，至少應該進行一次黨內的政策大辯論。唯有先確立國民黨的政策與目標是什麼？進而檢視當前的戰術操作是否符合黨的政策？才可能匯聚最大的黨力與社會力，緩解全國大罷免已經「成局」的挑戰。

嚴格來說，朱立倫的黨中央因應行動已經拖得太晚了，今天的局面，是自去年二月一日新國會成立後，累積到現在的結果。超過一年的時間中，國民黨以國會最大黨結合民眾黨八席的協力，有的是充分的空間必須整合黨內共識並隨時與全民對話，如果該有的從政基本功做足了，眼前絕不致兵臨城下若此。如今朱主席的起手式不做，直接就要進入百場的自我辯解，則三月十二日他被民眾當眾嗆聲「下台」的場景，不排除在未來還會上演，這難堪的舞台甚至是國民黨自行搭建的。

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國民黨上一次有內部重大政策辯論之議，是二○一六年的六月，距今已經九年。當時國民黨再度遭到政黨輪替，下野成為反對黨，於是選定國家安全、核能、兩岸關係等重要議題進行內部溝通。是年的國民黨文傳會主委周志偉說得不錯：「國民黨做為一個負責任政黨，必須先想清楚問題，再提出具體作為，唯有黨內充分交換意見，凝聚共識，才能有效爭取民眾的支持。」這種ABC思維為今當然繼續有效，只是國民黨似乎不再是負責任政黨，潛台詞即無心（自棄）中央執政，於是不必把爭取民眾支持再當回事。

當前的國民黨究竟「為何而戰」？兩個掌握關鍵權力位子的朱主席和總召傅崐萁，從無一人有意識、有能力講清楚。朱立倫是躺平擺爛，放縱傅崐萁恣意妄為。傅崐萁則是破罐子破摔，猶如亡命之徒。如此「我倆沒有明天」的戰法，等於把嬰兒與洗澡水一起倒掉，不惜讓全台灣付出代價；例如總預算的無差別刪除與凍結。更要命的是，全黨菁英竟無一人吭聲，黨籍立委並不乏資深之輩，卻任由傅規眾隨，彷彿集體弱智，終於自毀長城，令民間罷免儼然成風，民進黨不得不跟進應變，以尋找憲政僵局的出口。

若干公開與未公開的民調透露，三十五席通過罷免一階的藍委，極可能有多人會被完成二階，進入罷免投票。故而不論是各地政策說明，或是祭出公投亂槍打鳥，都顯示朱中央堅持執迷不悟，不是國民黨該有的樣子。國民黨要生存，恐怕唯有釜底抽薪，換主席、換總召，移去石頭，廣開言路，辯論該黨要何去何從，以回歸理性的正軌，真正與執政黨一較長短，不僅有效監督制衡，更蓄積下次執政的能量。

按照表定，國民黨八月間將舉行黨主席改選，在朱傅體制的焦土政策不變之下，將持續腐蝕國民黨既有根基，大幅提高收拾山河的成本，這對國民黨其他諸侯們亦是一大考驗。大家可以觀察國民黨有沒有人物能夠審時度勢，扭轉頹勢？這決定了國民黨下一步的命運。

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