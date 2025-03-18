玉山論壇》斯洛維尼亞前總理：支持台灣人民自決未來

「玉山論壇」開幕式，會中斯洛維尼亞前總理楊薩致詞。（記者田裕華攝）

2025/03/18 05:30

〔記者方瑋立、黃靖媗／台北報導〕斯洛維尼亞前總理楊薩昨出席第八屆玉山論壇致詞表示，全球民主國家必須支持台灣維護主權、捍衛自由民主的生活方式，以及維持台海現狀，並堅決反對中國併吞台灣企圖的行動。他強調，所有歐盟公民都將永遠支持台灣兩千三百萬人民以民主決定自身未來的權力和選擇自己道路的自由。

台灣正大幅拓展全球影響力

楊薩曾任三屆斯洛維尼亞總理，並曾於卅年前造訪台灣。「我們正目睹廿一世紀版的冷戰逐漸展開」，楊薩說，歐洲正面臨殘酷戰爭，也因為長期忽視警訊，而面臨嚴重損失，數十萬人喪生、數百萬人流離失所，美國或許雖能促成停火，但也只是凍結衝突，歐洲雖已重新開始武裝，但仍需要時間。

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楊薩示警，從歷史及邏輯推演來看，未來焦點恐轉移到印太地區，中國公開的威脅行動無疑已印證此趨勢。他指出，台灣不僅是印太地區和平穩定的支柱，更是全球安全的關鍵要素，但是台灣辛苦爭取而來的自由、民主和繁榮，不斷受到挑戰和攻擊，這些成就與價值不僅可能遭受武力侵犯，也可能面臨威權政權如「文化戰爭」的滲透、顛覆，利用民主社會的自由與開放，從內部進行認知戰，以分化與削弱民主體制。

波蘭前外長：

俄中挑戰全球自由航行權

楊薩說，台灣正以實力確保和平，包括在經濟、民主供應鏈上，以及半導體、人工智慧、安全、國防與次世代通訊等五大產業領域，正在大幅拓展全球影響力。正因如此，全球民主國家必須支持台灣維護自身主權、捍衛自由民主的生活方式，以及所有維持台海現狀，堅決反對中國併吞。

波蘭前外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）則在晚宴演說中強調，俄羅斯與中共去年在波羅的海、地中海等區域舉行海上演習，挑戰全球自由航行權，理念相近國應對所有擔憂做好準備、建立韌性。

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