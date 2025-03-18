玉山論壇》丹麥前總理：歐台應該迎來黃金時代

「玉山論壇」開幕式，會中丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)致詞。（記者田裕華攝）

2025/03/18 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森昨於玉山論壇演說指出，台灣如同高壓下誕生的鑽石，在逆境中展現驚人韌性，成為全球成功典範。「自由的戰士應並肩作戰」，他強調，歐洲對台海危機不應再置身事外，而應深化和擴大與台灣在經濟、政治及國防領域的合作。

台海危機 歐洲不應再置身事外

二○二五玉山論壇「新南向＋：台灣、印太與新世界」昨起在台北登場，午宴邀請副總統蕭美琴、拉斯穆森進行專題演說。

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針對美國總統川普二．○新政，拉斯穆森認為，美國當年與民主世界締結的偉大契約正逐漸瓦解，「美國優先」的口號再次響起，忘記了美國過去曾在大西洋航道、珍珠港和九一一事件付出慘痛代價學到的教訓，即「獨裁者終究會把戰火帶到家門前」。

不過，儘管這令人不安，拉斯穆森說，這對歐洲和台灣也意味著一線希望，川普某種程度上幫助歐洲的心態終於開始轉變，過往長期以來，歐洲享受廉價的俄國能源、中國商品和美國安全保障等「和平紅利」，如今不得不正視華府韓戰紀念碑上的名言：「自由並非免費（Freedom Is Not Free）。」

拉斯穆森認為，歐洲短期內最大威脅將是俄羅斯，為了烏克蘭的今天，也為了台灣的明天，絕不能讓侵略者得逞。他指出，對抗中國的最佳方式，應立基於價值與相互援助的聯盟，而非短視近利的「交易關係」，若美國正在放棄全球民主領袖的角色，歐洲與台灣的關係，就應該迎來嶄新的「黃金時代」。

拉斯穆森強調，歐洲對台海危機不應再置身事外，也應展現捷克與立陶宛的勇氣與擔當。即便向中國屈服可以換來表面的和平，台灣仍毅然決然選擇了「自由」，如同高壓下誕生的鑽石，歐洲在致力於提升自身安全之際，應從台灣在逆境中的驚人韌性尋求啟發，向台灣學習如何在動盪時代打造強韌社會，並借鏡台灣的「豪豬戰略」。

「在充滿危險與不確定性的世界，自由的戰士應並肩作戰」，拉斯穆森強調，歐洲應在經濟、政治，甚至國防領域上與台灣站在一起，深化防衛合作，守護世界一隅的自由，就是守護全世界各地的自由。

拉斯穆森也在開幕致詞強調，國際社會不能向獨裁者送出「侵略行動有利可圖」的錯誤訊號。印太地區的發展攸關整個歐洲的自由與安全，「台灣就是民主大家庭的一員」。

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