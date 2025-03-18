玉山論壇》古屋圭司：續與理念相近國家制衡中國

「玉山論壇」開幕式，日本日華懇會長古屋圭司眾議員致詞。（記者田裕華攝）

2025/03/18 05:30

〔記者黃靖媗、陳昀／台北報導〕第八屆「玉山論壇」昨日開幕，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司致詞時，以日文、台語雙語強調「台灣有事、日本有事」，指出台海和平穩定對國際社會影響重大，也會影響全球供應鏈安全，日本會持續與理念相近國家共同制衡中國，維護台海和平。

古屋圭司表示，前總統蔡英文執政期間推行新南向政策，將投資由中國分散至東協等地區，台灣GDP成長至廿三兆元的同時，對中國投資從四十四％降低至十一％，不僅加強台人的自信與尊嚴，也增加國際社會對台灣的信任與認同，他期待，總統賴清德提出的新南向政策＋與五大信賴產業，能為印太地區帶來進一步的經濟成長，促成更自由開放的印太地區。

請繼續往下閱讀...

古屋圭司說，日華懇近年支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織，日本戶籍文件將承認台灣人登記「台灣」為出身地一事，日華懇也一直在幕後助力，以維護台灣人民的尊嚴及人權。

古屋圭司指出，中國國防支出成長七．二％，昭示中國擴大軍事力量的決心，當我們看到中國國家主席習近平獨裁政權試圖單方面改變現狀時，可以想像到未來將面臨的風險；中國一向只考慮自身利益，在不知不覺中讓他國陷入隱形債務陷阱，日本呼籲世界各國應關注這類風險，並提供針對性援助。

古屋圭司也說，雖然在中國的戰略阻撓下，只有十二國與台灣建交，但是因為世界上享有共同價值的國家團結一心，中國的斷交策略並未獲顯著成果。

古屋圭司指出，他們已經成立「CPTPP研究小組」、「女性議員交流小組」、「地方交流促進小組」、「台灣關係法調查小組」，持續在多種領域創造交流機會，未來將創立「國土強韌化工作小組」，台日都面臨頻繁的天災挑戰，應齊心協力面對。

古屋圭司會後召開記者會補充說，創立國土強韌化工作小組，是因台灣與日本的自然災害都很多，台灣有許多值得日本借鑑之處，也可以接受日本救援相關的技術，工作小組樂意與相關人士互相討論。

賴感謝日華懇 強化台日關係

賴總統昨也接見「日華懇」會長古屋圭司及參議員山本順三、眾議員平沼正二郎，感謝「日華懇」強化台日關係不遺餘力。賴說，台日同處第一島鏈關鍵防線，台灣會持續厚植經濟實力、提升自我防衛力量，並與日本等理念相近國家攜手合作，促進區域和世界的民主、和平與繁榮。

古屋表示，台日除了外交、安全保障領域，在經濟領域的合作也相當重要，另包括網路攻擊及供應鏈韌性等議題的合作，同樣十分重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法