港湖除銹街頭宣講 1天收件千份

「港湖除銹」昨下午在內湖區哈拉影城旁設攤開放民眾連署，立委沈伯洋（左一）、花蓮反共人士陳財能（左二）到場宣講。（記者劉詠韻攝）

2025/03/17 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免台北市立委李彥秀團體「港湖除銹」昨下午在內湖區哈拉影城旁設攤開放民眾連署，儘管天氣寒冷，但現場仍有百人到場響應。罷團活動邀來立委沈伯洋、花蓮反共人士陳財能演講，提高民眾對於認知作戰的警覺；罷團志工Cindy預估連署書收件達到千份，呼籲民眾踴躍參與，團隊也將派人二十四小時駐點若有個別選區民眾較晚下班希望送件或連署，可致電團隊。

沈伯洋：密訊媒體充斥歌頌中國

沈伯洋表示，最常與中共來往的是國民黨，從頭到尾最大的受害者非國民黨莫屬，因此研究認知作戰在於「救回國民黨」，更揭露新黨青年軍所開發的電子媒體「密訊」點閱及轉發次數早超越台灣主流媒體，但該網站充斥著歌頌中國的內容，倘若成為某陣營獲取資訊的來源，恐造成民眾想法南轅北轍。

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指泛藍支持者 普遍疑美論

沈伯洋說，傅崐萁之所以一直攻擊他是美國的間諜，而李彥秀被爆出在美國擁有房產未如實申報，引起泛藍支持者不滿的原因，主要在於支持者普遍疑美論。他也稱，徐巧芯過往受訪時還一度批評傅崐萁是國民黨的病毒，若不拔除，黨內恐怕被感染；如今徐卻完全變質，為了共同利益與傅崐萁抱團取暖。

另外，財劃法造成的亂象，沈伯洋表示當時第一個造謠的始作俑者便是李彥秀，倘若國防遭破壞，李絕對佔有一席之地。

陳財能回憶，十一年前三月十八日的那一天，為反擊馬英九賣台的叛國行為，與李應元進入議場並齊心擋住三、四波保警攻堅，才留下了與青年學生共同守護太陽花公民的歷史畫面；而那一晚，青年學生並發起保護「陳財能行動」，讓他多年後仍然無法忘記。陳財能直呼，沒想到十年後的立法院竟被傅崐萁、 黃國昌等人所佔領，痛心台灣民主中樞神經被極權病毒入侵，宛如如普丁併吞克里米亞。（相關新聞刊A3）

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