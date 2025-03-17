備戰2026 蔣萬安建立自己人馬

2025/03/17 05:30

記者何玉華／特稿

市長蔣萬安上任兩年多來，領導統御偏向保守作風，昨罕見大幅度公布六局處首長及發言團隊異動，新人事年輕化，延攬有政治、媒體背景的女性，給外界耳目一新的同時，也想透過新世代行銷拉攏年輕人；不過，首長有別於幕僚，年輕首長如何帶得動市府八萬菁英，創造出新氣象，而不是在戰鬥中消耗，還有待觀察。

年輕首長如何帶員工 待觀察

蔣萬安在被視為「酷吏」的柯文哲之後，接手率領市府八萬菁英公務員，以溫和寬厚治下，讓壓抑了八年的公務員鬆了一口氣，但也常被不當一回事，去年台灣棒球隊取得世界冠軍，蔣萬安誇口說出的設籍球員加碼獎金，卻發生無人設籍窘境，不管在議會答詢還是應對媒體，面臨無人為他擋槍、救場的窘境。在他一上任就念茲在茲的世界壯年運動會宣傳不如期待下，他終於忍不住在內部會議說出將影響首長考核評估的重話，而體育局長也在這一波遭撤換。

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多具政治專業與媒體經驗

另一方面，兩年來市府花上億經費舉辦的大型活動，不僅未見創意、老調重彈，還經常與民眾的感受脫節，效益不佳。例如台北燈節被評為全台最無感的燈節，連前日舉辦的花伴野餐活動竟無法野餐也照常舉辦引發批評，對外行銷宣傳的積極度不足，更無法觸及國民黨長期最缺乏的年輕族群認同。因此，這波新首長中，多具有政治專業與媒體經驗者，顯見蔣力圖在訊息快速傳遞的網路世代取得發言權，以年輕的思路行銷施政亮點，還要快速的政治攻防不落下風，企圖突破國民黨在年輕族群的弱勢，直接起用年輕人便是捷徑。

但政策推動不能只靠核心團隊，還需要市府公務體系配合執行，過去兩年多來，缺乏首長經驗的蔣萬安，倚仗四十年公務經驗的副市長李四川，與具備民意與政府機關經驗的副市長林奕華，撐起複雜繁瑣的政令傳達與執行工作，但年輕首長不諳公務體系運作的眉角與暗流，如何突破政令下達的阻礙與消極性，以及有效獲取政策創新的積極性成效，恐是年輕首長的第一課難題。

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