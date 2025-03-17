蔣市府人事改組 6局處首長異動

新任研考會主委殷瑋。（台北市府提供）

2025/03/17 05:30

新任勞動局長王秋冬、觀傳局余祥、體育局游竹萍、青年局周羿希 研考會主委殷瑋、客委會吳文德

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安在任期過半之際，進行上任以來最大幅度的人事改組，一口氣調動六個局處首長及發言人團隊，內部人士表示，這是展現市府要上緊發條進入2.0時代，積極貫徹蔣萬安意志；加上他起用年輕女性首長及八年級生擔綱發言重任，勾勒出他「先蹲後跳，內部拔擢」的用人思維，以及未來要借重新媒體行銷宣傳的企圖。

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起用年輕女性首長、重用8年級生

過去兩年多來，蔣萬安在觀光、體育重點政策執行與青年局長一人多角問題上屢被外界質疑，北市府昨發布新人事調整，就囊括了相關業務的局處首長，包括觀光傳播局、青年局、體育局、勞動局、研究發展考核委員會、客家事務委員會首長；因勞動局長高寶華請辭，原觀傳局長王秋冬調任，觀傳局長則由卅三歲的《NOWnews今日新聞》政治中心主任余祥接任。

體育局長王泓翔轉任參事，由勞動局副局長游竹萍接任；研考會主委由原青年局長兼發言人殷瑋接任，青年局長由原客委會主委周羿希接任，發言人由副發言人李政軒升任；客委會主委由現任日新國小校長吳文德接任。

原三立記者魏汶萱 接任副發言人

另副發言人郭音蘭出任世壯運辦公室發言人；現任青年局專員蔡畹鎣回任副發言人；新任副發言人魏汶萱曾護航徐巧芯助理謝克洋帶油壓剪硬闖立法院議場，還嗆立委邱議瑩，事後被《三立》電視台以有違記者專業及紀律記兩小過調離採訪職務，現轉換跑道。另現任副秘書長游適銘將轉任參事。

內部人士指出，蔣萬安施政及用人風格一直被認為是「務實穩健」，這次改組是大開大闔的風格，對外傳遞對年輕、創新、女性等元素的重視，對內則是要「各局處必須鎖緊螺絲，加強主動性與執行力」，進入北市府2.0時代，積極貫徹蔣萬安意志。新任用三名女性首長包括觀傳局長余祥、青年局長周羿希，以及北市第一位女性體育局長游竹萍，也在展現他重視青年及性別平權、多元共融等議題的立場。

29歲原副發言人李政軒升任發言人

發言人殷瑋專任研考會主委後，廿九歲的副發言人李政軒升任發言人，副發言人團隊延攬廿九歲的蔡畹鎣回任，以及在立法院「一嗆成名」的卅一歲媒體人魏汶萱加入，加上現任廿七歲的副發言人葉向媛，都是八年級生，據了解，除了希望打破外界對政府部門的傳統印象，也是展現蔣萬安「先蹲後跳，內部拔擢」的用人思維，勾勒出團隊內青年幕僚的成長路徑。

市府表示，余祥將於三月廿四日就任，魏汶萱將於四月一日就任，其餘新任人事都自明（十八）日生效。

新任發言人李政軒。（台北市府提供）

新任體育局長游竹萍。（台北市府提供）

新任客委會主委吳文德。（台北市府提供）

新任青年局長周羿希。（台北市府提供）

新任觀傳局長余祥。（台北市府提供）

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