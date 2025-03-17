稱要在金門為陣亡解放軍立碑 胡璉將軍孫女胡敏珍 遭批「不肖子孫」

胡敏珍稱要在金門把一塊寫有中國解放軍陣亡人員名單的石碑「立起來」，圖為胡所指有陣亡解放軍名單石碑。（記者吳正庭攝）

2025/03/17 05:30

〔記者吳正庭、陳鈺馥／綜合報導〕反共愛國的已故將領胡璉，是金門的首任司令官，他的孫女胡敏珍在抖音帳號上傳影片，宣稱要在金門把一塊寫有中國人民解放軍陣亡人員名單的石碑「立起來」，引起不少民眾批評她是「不肖子孫」；胡敏珍昨天澄清說，她的意思被扭曲了，出發點只是基於人道關懷。

「基於人道關懷」 胡：意思被扭曲了

胡敏珍目前是「胡璉將軍和平公益促進會」理事長，在上傳的影音中，她站在一塊寫滿人名的石碑前說，「一九四九年金門戰役（古寧頭戰役）有這些解放軍的將領們，促進會想辦法要處理，把這些將士的名字還有這個碑都立起來。」她並在片尾高喊「兩岸一家親，加油！」

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這段影音引起許多民眾抨擊，「人家還要武統呢，妳還想幫敵人立碑，頭殼壞了！」、「妳阿公會掐死妳」。還有民眾氣罵，若依照這種「幫侵略者立碑」的邏輯，乾脆叫中國在境內廣設「日軍將士戰歿紀念碑」算了。

國防院中共政軍與作戰概念研究所研究員柯永森昨日受訪表示，金門目前是中華民國的實質領域，怎麼會在我們國家為敵人立碑？這是不恰當做法。

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