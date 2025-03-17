降格改稱「台北商務辦事處」 南非逕更名我駐處 外交部：嚴正抗議

南非外交部本月逕自將官方網站上的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。（路透檔案照）

2025/03/17 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府一月再度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在三月底前遷出首都普利托里亞，並試圖將我駐處降級更名為「貿易辦事處」；在駐館搬遷案還在談判之際，南非外交部本月逕自將官方網站上的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。對此，外交部指出，我方已向南非外交部嚴正抗議。

南非外交部官網一直到上月中旬，都仍維持台北聯絡代表處名稱，並將台北聯絡代表處單獨列在「其他代表處」分類中；本月不僅將台北聯絡代表處更名為台北商務辦事處，更將台北商務辦事處併入「駐南非國際組織」分類中。

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配合中國打壓台灣 違反南非政府主張民主自由精神

外交部表示，雙方目前正就修改雙邊關係法律架構交換意見，我方並已針對正式談判的地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節促南非速與我國討論，呼籲在雙方達成共識前，不應做任何違反一九九七年雙邊協議的行為。

外交部表示，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，再度破壞兩國一九九七年達成的協議，片面在其官方網站更改我國駐處名稱的作法，外交部長林佳龍已於第一時間即指示亞非司及我國駐南非代表處，分別向南非聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議。

外交部指出，我國駐南非代表處也已另致節略南非政府，正式表達我方立場，重申南非外交部援引聯大第二七五八號決議及「一中政策」逼迫我國駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受，同時表示南非配合中國打壓台灣的作法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神，要求南非政府務必尊重台斐雙方於一九九七年達成的雙邊協議。

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